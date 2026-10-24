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வைகை அணையில் கலெக்டர் ஆய்வு

வைகை அணையில் கலெக்டர் ஆய்வு

UPDATED : அக் 17, 2026 06:27 PM

ADDED : அக் 17, 2026 06:24 PM

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UPDATED : அக் 17, 2026 06:27 PM ADDED : அக் 17, 2026 06:24 PM

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தேனி: மாவட்டத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை சீசன் துவங்கி உள்ளதால் 2 நாட்களாக பல்வேறு பகுதிகளில் மழை பெய்கிறது.

முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக நீர் நிலை பகுதிகளில் கவனமாக செல்ல அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் வைகை அணைப்பகுதியில் கலெக்டர் சிவ கிருஷ்ணமூர்த்தி ஆய்வு செய்தார். அணைக்கான நீர்வரத்து, நீர் வெளியேற்றம், மழைமானியின் செயல்பாடுகள் குறித்து ஆய்வு செய்தார். மேலும் பருவமழைக்கு தேவையான ஆயத்த பணிகளுடன் தயார் நிலையில் இருக்க அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தினார்.

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