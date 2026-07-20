/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/ விளம்பர பலகைகள் அகற்ற கலெக்டர் உத்தரவு
UPDATED : ஜூலை 20, 2026 06:48 PM
ADDED : ஜூலை 20, 2026 06:45 PM
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மூணாறு:ஆபத்தான மரங்கள், விளம்பர பலகைகள் ஆகியவற்றை அகற்றுமாறு இடுக்கி கலெக்டர் தினேசன் செருவாட் உத்தரவிட்டார்.
அவர் அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது: தென்மேற்கு பருவ மழை தொடர்வதால், மரங்கள் சாய்ந்தும், கிளைகள் முறிந்தும், விளம்பர பலகைகள் விழுந்தும் விபத்துகள் ஏற்பட வாய்ப்புகள் உள்ளன. அதனால் தனியார், தனி நபர், நிறுவனம் ஆகியவற்றிற்கு சொந்தமான நிலங்களில் ஆபத்தாக உள்ள மரங்கள், விளம்பர பலகைகளை அகற்ற வேண்டும். அல்லாத பட்சத்தில் அவற்றின் மூலம் ஏற்படும் விபத்துகளுக்கு உரியவர்களிடம் இருந்து இழப்பீடு தொகை வசூலிப்பதுடன் சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என கூறப்பட்டுள்ளது.