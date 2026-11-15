முன்னாள் பெண் செக்யூரிட்டி மீது எஸ்.பி., அலுவலகத்தில் புகார்
முன்னாள் பெண் செக்யூரிட்டி மீது எஸ்.பி., அலுவலகத்தில் புகார்
ADDED : நவ 05, 2026 05:50 PM
தேனி: தேனி அரசு மருத்துவ கல்லுாரி மருத்துவமனையில் பணி செய்யும் பெண் செக்யூரிட்டி, தனக்கு உதவி செக்யூரிட்டி அலுவலர் பழனிச்சாமி பாலியல் தொல்லை கொடுப்பதாக நேற்று (நவ.,4) புகார் கூறினார். 8 மாதங்களுக்கு முன்பு காரணம் இன்றி வேலையை விட்டு நிறுத்தியதாகவும், வேலை வேண்டுமென்றால் அனுசரித்து செல்ல வேண்டும் எனவும், கொலைமிரட்டல் விடுத்ததாக அவர் கூறினார்.
இந்நிலையில் அந்நிறுவனத்தை சேர்ந்த மற்றொரு பெண் செக்யூரிட்டி ஊழியர்கள் சத்யா, கவுசல்யா இருவரும் எஸ்.பி., அலுவலகத்தில் புகார் மனு அளித்தனர். புகார் மனுவில், ‘சில மாதங்கள் முன்பு அரசு மருத்துவ கல்லுாரி வளாகத்தில் துாய்மை பணியாளர்கள் சம்பள உயர்வு கோரி ஆர்ப்பாட்டம் செய்தனர். அதில் எங்கள் நிறுவன பாதுகாவலர்கள் பங்கேற்கவில்லை. இதனால் செக்யூரிட்டி நிறுவன முன்னாள் பெண் பணியாளர் ஒருவர், பழனிச்சாமி மீது பொய்யான புகார் கூறுகிறார். அப்பெண் மற்றும் அவருக்கு ஆதரவாக செயல்படும் தங்கமணி என்ற முன்னாள் பணியாளர் மீதும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்’என கோரி இருந்தனர்.