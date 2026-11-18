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தேனி அல்லிநகரம் நகராட்சிக்கு விருது முதல்வரிடம் வாழ்த்து
தேனி அல்லிநகரம் நகராட்சிக்கு விருது முதல்வரிடம் வாழ்த்து
UPDATED : நவ 18, 2026 06:28 PM
ADDED : நவ 18, 2026 06:28 PM
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சென்னை: மத்திய அரசின் துாய்மை இந்தியா இயக்கத்தின் கீழ், தமிழகத்தில் துாய்மை நகரமாக தேனி – அல்லிநகரம் நகராட்சி தேர்வு செய்யப்பட்டு உள்ளது.
டில்லியில் நடந்த விழாவில், ஜனாதிபதி திரவுபதி முர்மு இந்த விருதை சமீபத்தில் வழங்கினார். மத்திய அரசு வழங்கிய விருதை, நகராட்சி நிர்வாகத் துறை செயலர் ககன்தீப் சிங் பேடி, நகராட்சி நிர்வாக இயக்குனர் மதுசூதன் ரெட்டி, அல்லிநகரம் நகராட்சி கமிஷனர் ஆகியோர், முதல்வரிடம் காண்பித்து வாழ்த்து பெற்றனர்.