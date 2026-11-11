கோயில் அருகே சுகாதார வளாக கட்டுமானப்பணி நிறுத்தம்

UPDATED : நவ 10, 2026 10:21 AM
ADDED : நவ 10, 2026 10:16 AM
பெரியகுளம்: பாலசுப்பிரமணியர் கோயில் பின்புறம் பக்தர்கள் கோரிக்கையை ஏற்று ரூ.21 லட்சம் மதிப்பில் சுகாதார வளாகம் கட்டுமானப் பணி பாதியில் நிற்கிறது.
பெரியகுளம் பாலசுப்பிரமணியர் கோயில் ஹிந்து அறநிலையத்துறைக்கு உட்பட்டது. இக்கோயிலில் பாலசுப்பிரமணியர், ராஜேந்திர சோழீஸ்வரர் (சிவன்) அறம் வளர்த்த நாயகி அம்மன் ஆகிய 3 சன்னதிகளுக்கும் அருகருகே தனித்தனியாக கொடி மரங்கள் இருப்பது சிறப்பாகும்.
இதனால் இக்கோயிலுக்கு மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதியில் இருந்து ஏராளமான பக்தர்கள் வந்து செல்கின்றனர். கோயிலில் சுகாதார வளாகம் இல்லாததால் பக்தர்கள் அவதிக்குள்ளாகின்றனர்.
இது குறித்து பக்தர்களின் கோரிக்கையை இதனை தொடர்ந்து கடந்த ஜன., ஹிந்து அறநிலையத்துறை நிர்வாகம் சார்பில் ரூ.21 லட்சம் மதிப்பீட்டில் கோயில் பின்புறம் ஆண், பெண் சுகாதார வளாகம் தலா 4 மற்றும் 2 குளியலறை வசதியுடன் கட்டுமானப் பணி துவங்கியது. 70 சதவீதம் பணிகள் முடிந்த நிலையில் ஆட்சி மாற்றத்தால் அடுத்தகட்ட பணிகள் தொடராமல் கிடப்பில் போடப்பட்டுள்ளது. இதனால் பக்தர்கள் அவதிப்படுகின்றனர். இப் பணியை விரைந்து முடிக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.