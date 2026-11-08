/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/ஆலோசனை கூட்டம்
UPDATED : நவ 07, 2026 07:02 PM
ADDED : நவ 07, 2026 07:00 PM
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தேனி: தேனியில் திண்டுக்கல்–குமுளி அகல ரயில் பாதை போராட்டக் குழு ஆலோசனை கூட்டம் நடந்தது.
தலைவர் சங்கர நாராயணன் தலைமை வகித்தார். கூட்டத்தில் தேனி எருமேலி என திட்டமிட்டுள்ள ரயில் பாதையை திண்டுக்கல்–எருமேலி என மாற்ற வேண்டும். வரும் பட்ஜெட்டில் இத்திட்டத்திற்கு நிதி ஒதுக்கீடு செய்து பணிகளை துவங்கவும், லோயர் கேம்ப்–எருமேலி திட்டத்தை சாத்தியகூறு அறிந்து செயல்படுத்த வேண்டும். இப்பணி நிறைவேற்ற தேவைப்பட்டால் புதுடெல்லியில் ரயில் பவன் முன் உண்ணாவிரதம், போராட்டங்கள் நடத்துவது என என 3 தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன. செயலாளர்கள் அந்தோணி பிரான்சிஸ், காமராஜ், மெல்வின் உள்ளிட்ட நிர்வாகிகள் பங்கேற்றனர்.