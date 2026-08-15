பூமித்தாய் பாதுகாப்பு குழு ஆலோசனை

ADDED : ஆக 14, 2026 05:01 PM
தேனி, ஆக.
15–பெரியகுளம் தாலுகா, லட்சுமிபுரம் ஊராட்சி அலுவலகத்தில் வேளாண்துறை சார்பில் உரம் பயன்பாடு, கண்காணிப்பு ஆலோசனை கூட்டம் தரக்கட்டுப்பாடு உதவி இயக்குநர் திலகர் தலைமையில் நடந்தது. வேளாண் அலுவலர் பிரசன்னா முன்னிலை வகித்தார். கூட்டத்தில் அலுவலர்கள் கூறியதாவது: தேசிய அளவில் உரம் கடத்தல், தேவையின்றி பயன்படுத்துதல், பதுக்கலை தடுக்க ஊராட்சி அளவில் ‘பூமித்தாய் பாதுகாப்பு குழு ’ என்ற குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் கோட்டம், மாவட்டம் அளவிலும் குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. ஊராட்சி குழுவில் வேளாண் அலுவலர், ட்ரோன் பயன்படுத்தும் மகளிர் குழுவினர், ஊராட்சி செயலாளர், இரு முன்னோடி விவசாயிகள், கூட்டுறவு சங்க ஊழியர் இடம் பெற்றிருப்பார்கள். இவர்கள் மூலம் ஊராட்சி பகுதியில் உரங்களை பதுக்கி வைத்திருந்தால் அல்லது சட்ட விரோத செயல்களுக்கு பயன்படுத்தினால் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும். மேலும் விவசாயிகள் தேவையான அளவு பயன்படுத்துவது பற்றி விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட உள்ளது.