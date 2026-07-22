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﻿ வேலை உறுதித் திட்டத்திற்கு பணம் கிடைக்காமல் ஒப்பந்ததாரர்கள் தவிப்பு

﻿ வேலை உறுதித் திட்டத்திற்கு பணம் கிடைக்காமல் ஒப்பந்ததாரர்கள் தவிப்பு

ADDED : ஜூலை 22, 2026 04:20 AM

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ADDED : ஜூலை 22, 2026 04:20 AM

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ஆண்டிபட்டி: தேசிய ஊரக வேலை உறுதி திட்டத்தில் கட்டுமான பணிகளுக்கு உபகரணங்கள் வழங்கி, பணிகளை முடித்த ஒப்பந்ததாரர்கள் 2 ஆண்டுகளாகியும் அரசு மூலம் பணம் கிடைக்காமல் தவிக்கின்றனர்.

தேசிய ஊரக வேலை உறுதி திட்டத்தின் மூலம் கிராம ஊராட்சிகளில் அங்கன்வாடி மையம், சிறு பாலம், சிமென்ட் ரோடு, பள்ளி கட்டடம், சமுதாயக்கூடம் கட்டுதல் உட்பட பல்வேறு கட்டுமான பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. பணிகளுக்கு தேவையான சிமென்ட், செங்கல், கம்பி ஆகியவை ஒப்பந்ததாரர் மூலம் விநியோகம் செய்யப் பட்டன.

திட்டத்திற்கான பணிகளை விரைந்து முடிக்க அதிகாரிகள் அறிவுறுத்தியதால் பலரும் தங்கள் சொந்த பணத்தை செலவு செய்து பணிகளை முடித்தனர். பணிகள் முடித்த ஓரிரு நாட்களில் பணம் கிடைத்துவிடும் என்ற நம்பிக்கையில் காத்திருந்தனர். இரண்டு ஆண்டுகள் முடிந்தும் செய்து முடிக்கப்பட்ட பணிகளுக்கு அரசு மூலம் பணம் ஒதுக்கீடு செய்யப்படவில்லை. தற்போது தேசிய ஊரக வேலை உறுதித் திட்டம், மத்திய அரசு மூலம் வி.பி.ஜி. ராம் ஜி இன்று பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது இத்திட்டத்தில் புதிகாக கட்டுமான பணிகள் இன்னும் அனுமதிக்கப்படவில்லை. ஏற்கனவே இருந்த திட்டத்தில் முடித்த பணிகளுக்கு பணம் பெற முடியாமல் ஒவ்வொரு ஒப்பந்ததாரருக்கும் பல லட்சம் ரூபாய் நிலுவையாக உள்ளது. இதனால் தொடர்ந்து தொழில் செய்ய முடியாமல் தவிப்பில் உள்ளனர்.

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