2026 மார்ச் 31 வரை கூட்டுறவு பயிர்கடன் வாங்கியோர் பயன்பெறலாம்
2026 மார்ச் 31 வரை கூட்டுறவு பயிர்கடன் வாங்கியோர் பயன்பெறலாம்
UPDATED : நவ 16, 2026 07:51 PM
ADDED : நவ 16, 2026 07:46 PM
தேனி: கூட்டுறவு சங்கங்களில் 2025 மே 1 முதல் 2026 மார்ச் 31 வரை பயிர் கடன் வாங்கியவர்கள் தள்ளுபடி திட்டத்தில் பயன்பெறலாம் என கூட்டுறவுத்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர்.
அதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்ததாவது: தமிழக அரசு கூட்டுறவு சங்கங்களில் 2025 மே 1 முதல் 2026 பிப்.,28 வரை பயிர் கடன் பெற்றவர்களுக்கு ரூ.75 ஆயிரம் வரை பயிர்கடன் தள்ளுபடி செய்து அறிவிப்பு செய்திருந்தது. இந்நிலையில் பிப்., 28 என்பதை 2026 மார்ச் 31 என கால நீட்டிப்பு செய்துள்ளனர். தகுதியான விவசாயிகளுக்கு பயிர் கடன் தள்ளுபடி வழங்கப்படும். நவ.,6க்கு முன் தவணை தவறிய, பகுதி தள்ளுபடி பெற்ற விவசாயிகள் நவ.,30க்குள் கடன்தொகை முழுமையாக செலுத்தினால், தள்ளுபடித்தொகை முழுமையாக விடுவிக்கப்படும். மேலும் கடனுக்குரிய வட்டி தொகையை அரசு ஏற்கும். 2026 பயிர் கடன் திட்டத்தில் பகுதி தள்ளுபடிக்கு தகுதி பெற்றுள்ள விவசாயிகள் வட்டியின்றி கடனை செலுத்த இந்த வாய்ப்பினை பயன்படுத்திக்கொள்ளாலாம் என்றார்.