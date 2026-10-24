/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/கொப்பரை கிலோரூ.157 க்கு விற்பனை
UPDATED : அக் 23, 2026 08:02 PM
ADDED : அக் 23, 2026 08:00 PM
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தேனி: மாவட்டத்தில் தேனி, ஆண்டிபட்டி, சின்னமனுார் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் வேளாண் ஒழுங்குமுறை விற்பனை குழுவின் விற்பனை கூடங்கள் செயல்படுகின்றன.
இங்கு வேளாண் விளை பொருட்கள் விவசாயிகளிடம் கமிஷன் இன்றி இ நாம் ஏல முறையில் விற்பனை செய்து தரப்படுகிறது. தேனி ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூட்டத்திற்கு 8 விவசாயிகள் 1,733 கிலோ கொப்பரை தேங்காய்களை விற்பனைக்கு கொண்டு வந்தனர். அவை தரம்பிரித்து ஏலத்திற்கு வைக்கப்பட்டன. ஏலத்தில் 7 வியாபாரிகள் பங்கேற்றனர். முதல் தர கொப்பரை கிலோ ரூ.157 க்கும், கடைசி தர கொப்பரை ரூ.105க்கும் விற்பனையானது. மொத்தம் ரூ. 2.27 லட்சத்திற்கு விற்பனையானது.