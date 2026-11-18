ADDED : நவ 18, 2026 07:28 PM
மூணாறு: மூணாறு அருகே கே.டி.எச்.பி. கம்பெனிக்கு சொந்தமான கிராம்ஸ் லாண்ட் எஸ்டேட், நியூ டிவிஷனில் வீட்டினுள் நுழைந்த படையப்பாவிடம் இருந்து தம்பதியினர் அதிஷ்டவசமாக உயிர் தப்பினர்.
அப்பகுதியில் இன்று (நவ.,18) அதிகாலை தொழிலாளர்கள் வசிக்கும் குடியிருப்பு பகுதிக்கு வந்த படையப்பா ஆண் காட்டு யானை தொழிலாளி ஜெயபார்வதி 56, வீட்டின் கதவை உடைத்து உள்ளே நுழைந்தது. அங்கு முன் அறையில் ஜெயபார்வதியின் கணவர் சூட்டு சாமி 62, உறங்கிக் கொண்டிருந்த கட்டிலை இழுந்தது. கண் விழித்த சூட்டுசாமி யானை நிற்பதை பார்த்து அதிர்ச்சி அடைந்தார். கட்டிலில் இருந்து நழுவியவர் வீட்டு உபயோக பொருட்கள் இடையே மறைந்து கொண்டார்.
இதனிடையே சப்தம் கேட்டு விழித்த ஜெயபார்வதி கணவரை காப்பாற்றுமாறு பலமாக கூச்சலிட்டார். அருகில் வசிக்கும் தொழிலாளர்கள் யானையை விரட்ட முயன்றும் இயலவில்லை. சம்பவ இடத்திற்கு வந்த வனத்துறை அதிரடி படையினர் யானையை காட்டிற்குள் விரட்டினர். காட்டு யானையிடம் இருந்து தம்பதியினர் அதிஷ்டவசமாக உயிர் தப்பியபோதும் வீட்டின் கதவு, வீட்டு உபயோக பொருட்கள் உள்பட பல்வேறு சேதங்கள் ஏற்பட்டன.