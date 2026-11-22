ஆசிரியை வீட்டில் 105 பவுன் நகை திருடிய தம்பதி கைது
ஆசிரியை வீட்டில் 105 பவுன் நகை திருடிய தம்பதி கைது
UPDATED : நவ 22, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 21, 2026 11:36 PM
தேனி: தேனியில் தனியார் பள்ளி ஆசிரியை முத்து குமார நாயகி 37, வீட்டில் 105 பவுன் நகை திருடிய தனியார் தொலைக்காட்சி ஊழியர் விக்னேஷ் 33, அவரது மனைவி காமாட்சியை 28 அல்லிநகரம் போலீசார் கைது செய்தனர்.
தேனி நியூ ஸ்ரீராம் நகர் பகுதியை சேர்ந்தவர் முத்து குமார நாயகி. தனியார் பள்ளி ஆசிரியை. இவரது கணவர் சரவணன் 41. பத்திரிகை ஊழியர். இவரது நண்பர் பாரஸ்ட் ரோட்டை சேர்ந்த விக்னேஷ். தனியார் தொலைக்காட்சி ஊழியர். இவர் தனது மனைவி காமாட்சியுடன் 28, சரவணன் வீட்டிற்கு நேற்று முன்தினம் சென்றார். சிறிது நேரம் இருந்துவிட்டு இருவரும் வீட்டிற்கு புறப்பட்டு சென்றனர்.
இந்நிலையில் வீட்டில் பீரோவில் இருந்த 105 பவுன் தங்க நகைகள் மாயமானது. இதுகுறித்து சரவணன் அல்லிநகரம் போலீசில் புகார் அளித்தார். விக்னேஷ், அவரது மனைவியை போலீசார் விசாரித்தனர். விசாரணையில் சரவணன் வீட்டில் விக்னேஷ் நகைகளை திருடியதும், அதை மதுரை ரோட்டில் உள்ள நகைக்கடையில் விற்று புதிய நகைகள் வாங்கியதும் தெரிந்தது. மேலும் சில நகைகளை விற்று 7.75 லட்ச ரூபாய் வாங்கியுள்ளார். விக்னேஷ், காமாட்சி இருவரையும் அல்லிநகரம் போலீசார் கைது செய்தனர். அவர்களிடம் இருந்து 8 பவுன் நகை, 7.75 லட்ச ரூபாயை பறிமுதல் செய்தனர். தான் 25 பவுன் நகையை மட்டும் திருடியதாகவும், 105 பவுன் என்பது தவறு என்றும் போலீசிடம் விக்னேஷ் கூறினார்.