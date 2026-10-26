புலி தாக்கி கறவை பசு பலி

UPDATED : அக் 25, 2026 07:56 PM
ADDED : அக் 25, 2026 07:54 PM
மூணாறு: மூணாறு அருகே கே.டி.
எச்.பி. கம்பெனிக்கு சொந்தமான தேவிகுளம் எஸ்டேட், ஓ.டி.கே., டிவிஷனில் புலியிடம் சிக்கி கறவை பசு பலியானது. அப்பகுதியைச் சேர்ந்த தொழிலாளி பாக்கியநாதனின் கறவை பசு மேய்ச்சலுக்கு சென்று விட்டு வீடு திரும்பவில்லை. தொழிலாளர்கள் குடியிருப்பு அருகில் தேயிலை தோட்டத்தினுள் இறந்த நிலையில் பசு கிடந்தது. அதன் உடல் பாதி தின்ற நிலையில் காணப்பட்டதால், புலி தாக்கி கொன்று இறைச்சியை தின்றதாக தெரியவந்தது. அதனை வனத்துறையினரும் உறுதி செய்தனர். மூணாறைச் சுற்றியுள்ள எஸ்டேட் பகுதிகளில் இந்தாண்டு இதுவரை புலிகளிடம் சிக்கி 37 பசுக்கள் இறந்தன. 17 பசுக்கள் பலத்த காயங்களுடன் உயிர் தப்பின. இருப்பினும் புலிகளை கூண்டு வைத்து பிடிப்பதற்கு வனத்துறையினர் முன்வராததால், தொழிலாளர்கள் அச்சத்துடன் பணிக்கு சென்று வருகின்றனர்.