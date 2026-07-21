இ.கே.ஒய்.சி., பணிகளை முடிக்க ரேஷன் ஊழியர்களுக்கு நெருக்கடி: வெளிநாட்டில் வசிப்போரை பதிவு செய்வதில் சிக்கல்
இ.கே.ஒய்.சி., பணிகளை முடிக்க ரேஷன் ஊழியர்களுக்கு நெருக்கடி: வெளிநாட்டில் வசிப்போரை பதிவு செய்வதில் சிக்கல்
ADDED : ஜூலை 21, 2026 03:30 AM
தேனி: தமிழகத்தில் ஏ.ஏ.ஒய்.,மற்றும் பி.எச்.எச்., ரேஷன் கார்டுகளில் பெயர் உள்ளவர்களின் கருவிழி அல்லது கைரேகை பதிவு செய்து முடிக்க கூட்டுறவுத்துறை அதிகாரிகள் நெருக்கடி அளிப்பதாகவும், வெளிநாட்டில் பணிக்கு சென்றவர்கள், முதியோர்கள், இறந்தவர்களை பதிவு செய்ய முடியாத நிலை உள்ளதாக ரேஷன் விற்பனையாளர்கள் புலம்பி வருகின்றனர்.
தேனி மாவட்டத்தில் மாவட்டத்தில் 542 ரேஷன் கடைகள் உள்ளன. இந்த கடைகள் மூலம் மாவட்டத்தில் உள்ள 4.33 லட்சம் ரேஷன் கார்டுதாரர்களுக்கு அரிசி, சீனி, பருப்பு, பாமாயில் உள்ளிட்டவை வினியோகிக்கப்படுகிறது. இதனால் ரேஷன் கார்டுகளில் பெயர் உள்ள 12.28 லட்சம் பேர் பயனடைந்து வருகின்றனர்.
ரேஷன் கார்டுகள் ஏ.ஏ.ஒய்., பி.எச்.எச்., போலீஸ், சீனி கார்டுகள் என பல்வேறு வகைகள் உள்ளன. வறுமை கோட்டிற்கு கீழ் உள்ளவர்களுக்கு ஏ.ஏ.ஒய்., ரேஷன் கார்டுஉள்ளவர்களுக்கு 35 கிலோ அரிசி வழங்கப்படும். முன்னுரிமைதாரர்களான பி.எச்.எச்., கார்டு உள்ளவர்களுக்கு நபருக்கு தலா 5 கிலோ வழங்கப்படுகிறது. இந்த இரு வகை ரேஷன் கார்டுகளுக்கு வழங்கப்படும் உணவுப்பொருட்களுக்கு மத்திய அரசு முழு மானியம் வழங்கப்படுகிறது. இதனால் இந்த இரு வகை கார்டுகளில் இடம் பெற்றுவர்களின் கைரேகை அல்லது கருவிழியை பதிவு செய்து, அவர்கள் பயனடைவதை உறுதி செய்ய அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. இவ்வாறு கைரேகை, கருவிழி பதிவு செய்வதை இ.கே.ஒய்.சி., எனப்படுகிறது.மாவட்டத்தில் ஏ.ஏ.ஒய்., கார்டுகள் 36,082, பி.எச்.எச்., கார்டுகள் 1.92 லட்சம் பயன்பாட்டில் உள்ளன. இந்த இரு கார்டுகளில் மட்டும் சுமார் 6.58 லட்சம் பேர் இடம் பெற்றுள்ளனர். இவர்களில் சுமார் 6 லட்சம் பேர் வரை இ.கே.ஒய்.சி., செய்துள்ளனர். மீதமுள்ளவர்கள் இ.கே.ஒய்.சி., செய்யவில்லை.
இறந்தவர்களுக்கு எப்படி பதிவு செய்ய முடியும்: ரேஷன் விற்பனையாளர்கள் கூறுகையில்: கடந்த ஓராண்டாக ரேஷன் வாங்க வருபவர்களிடம் வலியுறுத்துகிறோம். ஆனால் சிலர் வெளி மாநிலத்திலும், வெளி நாடுகளிலும் வசிக்கின்றனர். அவர்கள் இ.கே.ஒய்.சி., செய்யவில்லை. முதியவர்களின் கைரேகை, கருவிழி பதிவு செய்ய முடியவில்லை. இறந்தவர்களின் பெயர்கள் பல ரேஷன் கார்டுகளில் நீக்கப்படாமல் உள்ளது. இறந்தவர்களின் பெயரை வருவாய்த்துறையினர் தான் நீக்க வேண்டும். இது பற்றி உயர் அதிகாரிகளிடம் கூறினால் கண்டு கொள்வதில்லை. 'ஏன் இ.கே.ஒய்.சி., பணிகளை முடிக்க வில்லை என கூறி நெருக்கடி அளிப்பதை வாடிக்கையாக கொண்டுள்ளனர்'.
கூட்டுறவுத்துறை அதிகாரிகள், வருவாய்த்துறையினர் இணைந்து இறப்பு சான்றிதழ் பெறுவர்களின் விபரங்களை ரேஷன்கார்டுகளில் இருந்து நீக்க வேண்டும். அதே போல் வெளி நாடுகள், வெளி மாநிலங்களில் வசிப்பவர்கள் இ.கே.ஒய்.சி., பதிவு செய்ய மாற்று ஏற்பாடுகள் செய்ய வேண்டும். அதை தவிர்த்து பணியாளர்களுக்கு நெருக்கடி வழங்குவதையும், விளக்கம் கேட்டு கடிதம் வழங்குவதையும் தவிர்க்க வேண்டும் என்றனர்.