சுருளி அருவியில் வெள்ளம் 2வது நாளாக தடை நீடிப்பு

ADDED : அக் 20, 2026 03:40 PM
கம்பம்: சுருளி அருவியில் ஏற்பட்ட வெள்ளப்பெருக்கால் பயணிகள் குளிக்க இரண்டாவது நாளாக தடைவிதிக்கப்பட்டது.
மேகமலை பகுதியில் கடந்த சில வாரங்களாக லேசான சாரல் மழை பெய்தது. அக். 19 முதல் 21 வரை தேனி மாவட்டத்தில் கனமழை பெய்யும் என வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது. அதனை தொடர்ந்து மாவட்ட பேரிடர் கமிட்டி, சுருளி அருவியில் குளிக்க தடை விதிக்க கேட்டுக் கொண்டது. அதை ஏற்று நேற்று முன் தினம் காலை அருவியில் இயல்பான அளவு தண்ணீர் விழுந்த போதும் குளிக்க தடை விதிக்கப்பட்டது. ஆனால் பிற்பகலில் மேகமலையில் பெய்த கன மழை காரணமாக, மரம், செடி கொடிகளுடன் அருவியில் வெள்ளப் பெருக்கு ஏற்பட்டது.
நேற்று காலை வரை அதே நிலை நீடித்ததாலும், தொடர்ந்து மழை இருக்கும் என்பதாலும் சுருளி அருவியில் குளிக்க தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கிடையே ரேஞ்சர் பூமலை தலைமையிலான வனத்துறையினர் அருவி பகுதியில் உள்ள மரம் செடி கொடிகளை அகற்றி வருகின்றனர்