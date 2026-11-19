UPDATED : நவ 18, 2026 06:36 PM
ADDED : நவ 18, 2026 06:32 PM
தேனி: மாவட்டத்தில் அலைபேசி திருட்டு, வழிப்பறி சம்பவங்கள் அதிகரித்துள்ளது.
2026 ல் இதுவரை மாவட்டத்தில் 230 அலைபேசி திருட்டு வழக்குகள் பதிவாகி உள்ளது. குறிப்பாக தேனி, போடி, ஆண்டிபட்டி உள்ளிட்ட போலீஸ் ஸ்டேஷன்களில் அதிக வழக்குகள் பதிவானது. இதில் சில போலீசாரின் அலைபேசிகளும் அடங்கும். இதுபற்றி சைபர் கிரைம் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர். சிலருக்கு அலைபேசிகள் திருப்பி வழங்கப்பட்டாலும், பெரும்பாலானவர்களுக்கு அலைபேசிகள் மீட்டு வழங்கவில்லை. இதனால் அலைபேசியை இழந்தவர்கள், அதை மீட்டு தருமாறு சைபர் கிரைம் போலீசாரிடம் புலம்புகின்றனர். மாவட்டத்தில் தொழில்நுட்ப திறன் கொண்ட போலீசார் குறைவாக உள்ளனர். பணமோசடி உள்ளிட்ட வழக்குகளை விசாரிக்க கூடுதல் போலீசார் தேவைப்படும் நிலையில், அலைபேசிகளை மீட்க தனிக்குழுவை எஸ்.பி., நியமிக்க வேண்டும் என சைபர் கிரைம் போலீசார் கூறுகின்றனர்.