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﻿ தினசரி 'ஆன்லைன்' மீட்டிங் வருவாய்த்துறையினர் புலம்பல்

﻿ தினசரி 'ஆன்லைன்' மீட்டிங் வருவாய்த்துறையினர் புலம்பல்

ADDED : ஆக 13, 2026 01:37 AM

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ADDED : ஆக 13, 2026 01:37 AM

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தேனி: தேனி மாவட்டத்தில் வருவாய்த்துறையினருக்கு தினசரி இரவு 8:00 மணி வரை 'ஆன்லைன்' மீட்டிங் நடத்துவதால் புலம்பி வருகின்றனர்.

மாவட்டத்தில் 5 தாலுகா அலுவலங்களில் அன்றாட பணிகளை முடித்த பிறகும் மாலையில் நடைபெறும் ஆன்லைன் கூட்டத்தில் பங்கேற்க தாசில்தார் மற்றும் அலுவலர்கள் பங்கேற்க கட்டாயப் படுத்துவதால் அவதி யடைகின்றனர்.

கடிந்து கொள்ளும் அதிகாரிகளால் அவதி வருவாய்த்துறை அலுவலர்கள் கூறியதாவது: பொதுமக்கள் விண்ணப்பிக்கும் சான்றிதழ்களுக்கு விசாரித்து ஓரிரு நாட்களில் வழங்கி வருகிறோம். அன்றாட பணிகள் பற்றி தினசரி அறிக்கையும் சமர்ப்பித்து வருகிறோம்.

ஆனால், உயர்அதிகாரிகள் சிலர் தினசரி மாலை 6:00 முதல் 8:00 மணி வரை ஆன்லைன் மீட்டிங் நடத்துகின்றனர். அதில் கட்டாயம் பங்கேற்க வேண்டும் என கடிந்து கொள்கின்றனர். பணிகள் முடிந்தாலும் விடுவதில்லை.

சில நாட்களில் மற்ற பணிகள் ஏதும் செய்யாமல் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் ஒரு மீட்டிங், கோட்டம் அளவில் ஒரு மீட்டிங், தாலுகா அளவில் மீட்டிங் என கூட்டங்களிலேயே நாட்களை கடத்தும் நிலை ஏற்படுகிறது. இதனை தவிர்க்க தினசரி ஆன்லைன் மீட்டிங் நடத்துவதை தவிர்த்து, ஓரிரு நாட்கள் மட்டும் நடத்த வேண்டும் என்றனர்.

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