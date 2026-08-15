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வரி வசூல் அறிக்கை கேட்டு தினசரி டார்ச்சர் : ஊராட்சி செயலர்கள் புலம்பல்

வரி வசூல் அறிக்கை கேட்டு தினசரி டார்ச்சர் : ஊராட்சி செயலர்கள் புலம்பல்

ADDED : ஆக 14, 2026 04:20 PM

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ADDED : ஆக 14, 2026 04:20 PM

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கம்பம், ஆக 15

வரி வசூல் பணிகளை முடுக்கியுள்ள நிலையில், தினமும் வசூல் எவ்வளவு என்று அறிக்கை கேட்டு அதிகாரிகள் டார்ச்சர் செய்வதாக ஊராட்சி செயலர்கள் புலம்புகின்றனர்.

உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் ஒவ்வொரு நிதியாண்டும் வீட்டு வரி, தொழில் வரி, குடிநீர் வரி உள்ளிட்ட பல்வேறு வரியினங்களை டிசம்பரில் துவங்கி மார்ச்சில் நிறைவு செய்வார்கள். ஏப்ரல் முதல் தேதியிலிருந்து அடுத்த நிதியாண்டு துவங்கிவிடும்.

சமீப காலமாகவே வரி வசூல் தொடர்ந்து மேற்கொண்டு வருகின்றனர். டிசம்பரில் துவங்க வேண்டிய வரி வசூலை, ஜூலை மாதமே துவங்க அரசு அறிவுறுத்துகிறது. ஜூலையில் வரி வசூலுக்கு சென்றால் பொது மக்கள் ‘மார்ச்சில் தானோ வரி வாங்கினீர்கள், அதற்குள் மீண்டும் வரி கேட்கிறீர்கள்,’ என பொது மக்கள் கொந்தளிக்கின்றனர். ஊராட்சிகளில் தினசரி வசூல் எவ்வளவு என்று அறிக்கை கேட்டு உயர் அதிகாரிகள் டார்ச்சர் செய்வதாக ஊராட்சி செயலர்கள் புலம்புகின்றனர்.

இது குறித்து ஊராட்சி செயலர்கள் கூறுகையில், கிராமங்களில் பெரும்பாலோர் விவசாய கூலித் தொழிலாளாகளாக தான் உள்ளனர் . அவர்களிடம் வரி கேட்டால் டிசம்பர் அல்லது ஜனவரியில் வாருங்கள். மார்ச் வரை கெடு உள்ளது என்கின்றனர். ஆனால் அதிகாரிகளோ, இன்றைக்கு எத்தனை சதவீதம் வசூல் ஆகி உள்ளது என கேட்டு டார்ச்சர் செய்கின்றனர். அதிகாரிகளுக்கும் பொதுமக்களுக்கும் இடையே சிக்கி அவதிப்படுகிறோம் என்று புலம்புகின்றனர். இந்த நிலை ஊராட்சிகளில் மட்டுமல்லாது நகராட்சிகளிலும், பேரூராட்சிகளிலும் காணப்படுகிறது.

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