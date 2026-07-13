/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/ மலைப்பகுதி ரோட்டில் குவி ஆடி சேதம்
ADDED : ஜூலை 13, 2026 12:18 AM
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ஆண்டிபட்டி: கடமலைக்குண்டு அருகே மலைப்பகுதியில் விபத்துக்களை தடுக்க அமைக்கப்பட்ட குவி ஆடி சேதமடைந்துள்ளதால் வாகன ஓட்டிகள் சிரமம் அடைகின்றனர்.
கண்டமனூர் - -கடமலைக்குண்டு ரோட்டில் தினமும் ஆயிரக்கணக்கான வாகனங்கள் சென்று வருகின்றன. கடமலைக்குண்டு டாணா தோட்டம் அருகே வளைவான இடத்தில் எதிரே வரும் வாகனங்களை தெரிந்து கொள்ள குவி ஆடி அமைக்கப்பட்டது. எதிர் திசையில் தூரத்தில் வாகனங்கள் வரும்போது குவி ஆடியில் பார்த்து அதற்கேற்ப வாகனங்களை இயக்க முடியும். கடந்த சில மாதங்களாக இப்பகுதியில் வைக்கப்பட்டுள்ள குவி ஆடி சேதமடைந்துள்ளது.
இதனால் எதிர் திசையில் வரும் வாகனங்களை அறிந்து கொள்ள முடியாமல்வாகன ஓட்டிகள் சிரமம் அடைகின்றனர். இப்பகுதியில் சேதமான குவி ஆடியை சீரமைத்து, 'லைட் ரிப்ளக்டர்ஸ்' பொறுத்த அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.