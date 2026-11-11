/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/பாலத்தின் தடுப்பு சுவர் சேதம்
UPDATED : நவ 10, 2026 10:21 AM
ADDED : நவ 10, 2026 10:16 AM
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ஆண்டிபட்டி: ஆண்டிபட்டி ஒன்றியம் கதிர்நரசிங்கபுரத்தில் நாகலாறு ஓடையின் குறுக்கே உள்ள பழைய பாலத்தின் தடுப்புகள் சேதம் அடைந்துள்ளது.
கடந்த பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கட்டப்பட்ட இப்பாலம் குறுகியதாக இருந்ததால் போக்குவரத்துக்கு சிரமம் ஏற்பட்டது. இதனைத் தொடர்ந்து நெடுஞ்சாலை துறை மூலம் கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இப்பகுதியில் அகலமான புதிய பாலம் கட்டப் பட்டது.
தற்போது ஒரு வழி பாதையாக இரண்டு பாலங்களும் பயன்பாட்டில் உள்ளது. பழைய பாலத்தின் தடுப்புகள் சேதமடைந்துள்ளது.
முழுமையாக சேதம் அடைவதற்கு முன்பு இதனை சீரமைக்க நெடுஞ்சாலை துறை நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.