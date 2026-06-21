சேதமடைந்த மடை சீரமைக்க நிதியின்றி மூடி சென்ற அவலம்: பெரியகுளம் பட்டத்தி குளத்தில் விவசாயத்திற்கு தண்ணீர் செல்வதில் சிக்கல்
சேதமடைந்த மடை சீரமைக்க நிதியின்றி மூடி சென்ற அவலம்: பெரியகுளம் பட்டத்தி குளத்தில் விவசாயத்திற்கு தண்ணீர் செல்வதில் சிக்கல்
UPDATED : அக் 21, 2026 03:46 PM
ADDED : அக் 21, 2026 03:44 PM
பெரியகுளம்: பெரியகுளம் அருகே பட்டத்திகுளத்தில் சேதமடைந்த மடை சீரமைக்காமல் மண் கொட்டி மூடி சென்றனர். இதனால் குளத்தில் இருந்து பாசனத்திற்கு நீர் திறக்க முடியதா நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. குளத்தில் அதிகளவில் களைச் செடிகள் வளர்ந்து ஆக்கிரமித்துள்ளதால் விவசாயத்திற்கு தேவையான தண்ணீர் இன்றி சிரமம் அடைகின்றனர்.
கும்பக்கரை ரோட்டில் மஞ்சளாறு வடிநில கோட்டத்திற்கு உட்பட்டது பட்டத்திக்குளம். 60 ஏக்கர் பரப்பளவு கொண்ட இக் குளத்திற்கு கும்பக்கரை அருவிருந்து வெளியேறும் நீர், வாய்க்கால் வழியாக குளத்திற்கு வந்து சேர்கிறது. பெரும்பாலான மாதங்களில் இக் குளம் நீர் நிறைந்திருக்கும். இந்த நீரினால் கீழப்புரவு, சச்சுமடையில் துவங்கி, பூலாங்குளம் புரவு வரை 4 கி.மீ., தூரத்திற்கு பல நூறு ஏக்கரில் நெல், கரும்பு, தென்னை சாகுபடி நடந்தது. பல கிணறுகளுக்கு நீர் ஆதாரமாக உள்ளது. குளத்தில் ஆண்டுக்கு ஆண்டு ஆக்கிரமிப்பு அதிகரித்ததால் 20 ஏக்கர் ஆக்கிரமிப்பில் சிக்கி உள்ளது. ஆக்கிரமிப்பாளர்கள் தென்னை, மா மரங்கள் வளர்த்து உள் குத்தகைக்கு விடுகின்றனர். எஞ்சியபகுதியில் களைச் செடிகள் வளர்ந்துள்ளதால் விவசாயத்திற்கு போதிய நீரை தேக்க முடியவில்லை.
மேட்டு மடை மூடப்பட்டுள்ளது
சக்திவேல், பட்டத்திக்குளம் நீரினை பயன்படுத்துவோர் சங்கம், பெரியகுளம்.
பட்டத்திக்குளத்தில் மேட்டுமடை, பள்ளத்துமடைகள் சேதமடைந்துள்ளது. இது குறித்து நீரினை பயன்படுத்துவோர் சங்கத்தினர் மடையினை சீரமைக்க நீர் வளத்துறையில் மனு செய்தோம். இவ்வாண்டு துவக்கத்தில் பள்ளத்துமடை சீர் செய்தனர். நிதி நிலையை காரணம் காட்டி மேட்டுமடை சீரமைக்காமல் மண் கொட்டி மூடிச்சென்றனர். இதனால் குளத்தில் இருந்து நீர் வெளியேற்ற முடியவில்லை. மூன்று தலைமுறையாக குளத்தில் தேங்கும் நீரை வைத்து தான் விவசாயம் செய்து வருகிறோம். இதனால் சிறு, குறு விவசாயிகள் கிணறுகள் வெட்டாமல், முழுக்க முழுக்க குளத்து நீரினை நம்பியுள்ளோம்.
குளம் துார்வார வேண்டும்
சாமிக்கண்ணு, விவசாயி, பெரியகுளம்.
குளம்ஆக்கிரமிப்பால் நீர்தேங்கும் பரப்பளவு குறைந்து வருகிறது. குளத்தில் நீர் நிரம்பினால் சுற்றுப்பகுதிகளில் நூற்றுக்கணக்கான கிணறுகளின் நீர்மட்டம் உயர்ந்து, ஆண்டு முழுவதும் விவசாயத்திற்கு பயன்படும். 24 மணி நேரம் கிணற்று நீரில் மின்மோட்டார் இயக்கி தண்ணீர் எடுத்து வந்த நிலை மாறி தற்போது 6 மணி நேரம் மட்டுமே தண்ணீர் எடுக்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. கண்மாய் கரைகள் குண்டும், குழியுமாக உள்ளது. இதனால் நிலங்களுக்கு உரம்,ஈடு பொருட்கள்,அறுவடை பயிர்களை கொண்டு வருவதில் சிரமம் ஏற்பட்டுள்ளது.