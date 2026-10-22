ஆட்டோக்களில் ஆபத்தான பயணம்

ADDED : அக் 22, 2026 07:07 PM
ஆண்டிபட்டி: ஆண்டிபட்டியில் இருந்து பல்வேறு கிராமங்களுக்கு செல்லும் ஆட்டோக்களில் அதிகளவில் ஆட்களை ஏற்றி ஆபத்தான பயணம் மேற்கொள்கின்றனர்.
ஆண்டிபட்டியில் இருந்து பிச்சம்பட்டி, கன்னியப்பபிள்ளைபட்டி, கொத்தப்பட்டி, கதிர்நரசிங்கபுரம், ராஜதானி, க.விலக்கு ஏத்தக்கோவில், ஜம்புலிப்புத்தூர், ரெங்கசமுத்திரம், கோவில்பட்டி உட்பட பல ஊர்களுக்கு ஆட்டோக்களை இயக்கி வருகின்றனர். ஒரு ஆட்டோவில் 5 முதல் 10 நபர்களை அமர வைத்து ஷேர் ஆட்டோ கட்டணமாக ரூ.10 முதல் 20 வரை வசூலிக்கின்றனர். டிரைவரின் இருபுறமும் ஆட்களை அமர வைத்து ஆட்டோவின் பின்புறமும் அமர்ந்து பொருட்களை பிடித்தபடி ஆபத்தான பயணம் செய்கின்றனர். தொடர்ச்சியாக தினமும் நடக்கும் இந்த ஆபத்தான நிகழ்வை போலீசார், வட்டார போக்குவரத்து அதிகாரிகளும் கண்டு கொள்வதில்லை. ஆபத்தான பயணத்தை தவிர்க்க அதிகாரிகள் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த வேண்டும்.