போடிமெட்டு மலைப் பாதையில் வாகனங்கள் ஆபத்தான பயணம்: விபத்து தடுப்பு நடவடிக்கைக்கு வலியுறுத்தல்
போடிமெட்டு மலைப் பாதையில் வாகனங்கள் ஆபத்தான பயணம்: விபத்து தடுப்பு நடவடிக்கைக்கு வலியுறுத்தல்
UPDATED : நவ 10, 2026 03:17 AM
ADDED : நவ 09, 2026 03:59 PM
போடி: தமிழக, கேரளாவை இணைக்கும் போடிமெட்டு மலைப்பாதையில் தடுப்புச்சுவர் இன்றி வாகன ஓட்டிகள் ஆபத்தான பயணம் மேற்கொள்கின்றனர். தடுப்புச்சுவர் அமைக்க தேசிய நெடுஞ்சாலைத்துறை நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
தமிழக கேரளாவை இணைக்கும் வழித்தடத்தில் போடிமெட்டு உள்ளது. தேனியில் இருந்து 22 கி.மீ., போடி முந்தல் என்ற இடத்தை அடையலாம். இங்கு இருந்து 17 கொண்டை ஊசி வளைவுகள் கொண்ட மலைப் பாதையில் 22 கி.மீ., சென்றால் போடிமெட்டு அடையலாம்.
கேரளா போடிமெட்டு மலைப் பாதையில் மழைக் காலங்களில் புலியூத்து அருவி பகுதியில் மலை முகடுகளில் இடையே பல நீர் வீழ்ச்சிகள் உருவாகின்றன. 12 ஆண்டுகளுக்கு முன் தேசிய நெடுஞ்சாலைத்துறை ரூ.17 கோடி செலவில் 18 அடியாக இருந்த போடிமெட்டு ரோடு 24 அடியாக அகலப்படுத்தப்பட்டது. அப்போது பாறைகளுக்கு வெடி வைத்ததால் அடிக்கடி மண் சரிவு ஏற்பட்டு போக்குவரத்து துண்டிப்பு ஏற்பட்டு வருகிறது.
கடந்த சில வாரங்களாக போடிமெட்டில் பெய்த கன மழையால் பல இடங்களில் மண்சரிவு ஏற்பட்டு போடி மூணாறு போக்குவரத்து துண்டிக்கப்பட்டது. சீரமைத்து போக்குவரத்து சீரானது. இதில் ரோட்டில் பல இடங்களில் மண் அரிப்பு ஏற்பட்டு பள்ளங்களாக மாறி உள்ளன.
இந்த ரோட்டில் விபத்தை தடுக்கும் தடுப்புச் சுவர், கிராஸ் பேரியர், ஒளிரும் ஸ்டிக்கர் இல்லை. ரோட்டோரம் ஆயிரம் அடி பள்ளம் உள்ள இடங்களில் ஆபத்தான நிலையில் வாகனங்களை ஓட்டிச் செல்ல வேண்டியுள்ளது. வாகன ஓட்டிகள் சிரமம், அச்சமும் அடைந்துள்ளனர். வேகமாக வரும் வாகனங்கள் சில நேரங்களில் பிரேக் பிடிக்காமல் அடிக்கடி வாகன விபத்துகளும், உயிர் பலியாகும் நிலை தொடர்கிறது.
பெரிய அளவில் அசம்பாவிதம் ஏற்படும் முன் போடிமெட்டு ரோட்டில் தடுப்புச்சுவர், கிராஸ் பேரியர் அமைக்க தேசிய நெடுஞ் சாலைத்துறை நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.