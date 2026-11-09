/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/டூவீலரில் ஆபத்து பயணம்
UPDATED : நவ 08, 2026 11:30 PM
ADDED : நவ 08, 2026 07:24 PM
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தேனி: தீபாவளி பண்டிகையை ஒட்டி இன்று (நவ.,8) ரோடுகள் வெறிச்சோடி காணப்பட்டது.
எனினும் பெரியகுளம் ரோட்டில் வாலிபர்கள், சிறுவர்கள் டூவீலர்களில் ஆபத்தான வகையில் சாகச பயணம் சென்றனர். ஒரு டூவீலரில் 3, 4 பேர் பயணித்து பிற வாகன ஓட்டிகளை பயமுறுத்தினர். இது தவிர ரோட்டில் திரிந்த கால்நடைகளை டூவீலர்களில் சென்ற வாலிபர்கள் தாக்கியதால் கால்நடைகள் ரோட்டில் மிரண்டு ஓடின. இதனால் ரோட்டில் செல்வோர் அச்சமடைந்தனர். விதிமீறி சென்ற சிலரை போலீசார் கண்டித்தனர்.விபத்துக்களை தடுப்பதற்காக நகர்பகுதியில் பல இடங்களில் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டனர்.