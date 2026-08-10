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குமுளி மலைப்பாதையில் ஆபத்தான மரங்கள்:விபத்து ஏற்படும் அபாயம்

குமுளி மலைப்பாதையில் ஆபத்தான மரங்கள்:விபத்து ஏற்படும் அபாயம்

UPDATED : ஆக 09, 2026 07:06 PM

ADDED : ஆக 09, 2026 07:02 PM

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UPDATED : ஆக 09, 2026 07:06 PM ADDED : ஆக 09, 2026 07:02 PM

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கூடலுார்:குமுளி மலைப் பாதையில் சாய்ந்து விழும் ஆபத்தான நிலையில் உள்ள மரங்களால் விபத்து அபாயம் உள்ளது.

லோயர்கேம்பில் இருந்து குமுளி வரையுள்ள 6 கி.மீ., தூர மலைப்பாதை ஆபத்தான வளைவுகளைக் கொண்டதாகும். தமிழக கேரளாவை இணைக்கும் முக்கிய வழித்தடமாக இருப்பதால் வாகன போக்குவரத்து அதிகம் இருக்கும். கடந்த சில நாட்களாக இடுக்கி மாவட்டத்தில் பலத்த காற்றுடன் மழை பெய்து வருகிறது. இதனால் குமுளி லோயர்கேம்ப் பகுதியிலும் காற்றின் தாக்கம் அதிகரித்துள்ளது. குமுளி மலைப்பாதையில் பல இடங்களில் மண் சரிவு ஏற்படும் அபாயமும், மரங்கள் சாய்ந்து விழும் அபாயமும் உள்ளது.

நவம்பரில் வடகிழக்கு பருவ மழையால் பலத்த காற்றுடன் மழை பெய்யும் வாய்ப்புள்ளது. அதனால் சாய்ந்து விழும் நிலையில் உள்ள ஆபத்தான மரங்களை கண்டறிந்து அதனை அகற்ற வனத்துறையினர் முன்வர வேண்டும். மேலும் மண்சரிவு ஏற்படும் பகுதிகளில் தடுப்புச் சுவர் அமைப்பதற்கான நடவடிக்கையை தேசிய நெடுஞ்சாலை துறையினர் எடுக்க வேண்டும் என வாகன ஓட்டிகள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.

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