பாவம் நீக்கி இறைவன் திருவடி அடையும் ஞானாம்பிகையை நெய்குளத்தில் தரிசனம்
பாவம் நீக்கி இறைவன் திருவடி அடையும் ஞானாம்பிகையை நெய்குளத்தில் தரிசனம்
ADDED : அக் 25, 2026 06:17 PM
உத்தமபாளையம்: உத்தமபாளையம் காளாத்தீஸ்வரர் ஞானாம்பிகை கோயிலில் இன்று (அக்.,25) அன்னாபிஷேகம் மற்றும் நெய்க்குள தரிசனம் நடந்தது.
காளாத்தீஸ்வரர் முன்னிலையில் 400 கிலோ அரிசியில் தயாரித்த அன்னம் படைத்தனர். சிவலிங்கம் முழுவதும் அன்னத்தை கொட்டி அபிஷேகம் செய்தனர். ஞானாம்பிகை முன் சர்க்கரை பொங்கல், புளியோதரை, தயிர் சாதம் என ஒன்றன் பின் ஒன்றாக படைத்து சர்க்கரை பொங்கலுக்கு மையத்தில் பள்ளம் ஏற்படுத்தி அதில் 25 லிட்டர் நெய் ஊற்றினர்.
ஞானாம்பிகைக்கு சிறப்பு அபிஷேக ஆராதனைகள் நிறைவு செய்து அம்மன் பிம்பம் நெய்குளத்தில் தெரிந்ததை பார்த்தனர். நெய் குளத்தில் அம்மனை பார்ப்பதால், பாவங்கள் நீங்கி, மறுபிறவி எடுக்காமல் இறைவனின் திருவடியை அடையலாம் என்பது நம்பிக்கை.
நெய்க் குள தரிசனம் முடிந்த பின் முல்லைப் பெரியாற்றில் அன்னம் கலக்கும் நிகழ்ச்சி நடந்தது. பக்தர்களுக்கு பிரசாதம் வழங்கப்பட்டது. ஏற்பாடுகளை திருக்காளாத்தீஸ்வரர் சேவை அறக்கட்டளை மற்றும் தென்காளஹஸ்தி அறக்கட்டளை நிர்வாகிகள் செய்திருந்தனர்.
சுருளியில் அன்னாபிஷேகம் : சுருளி அருவியில் உள்ள ஆதி அண்ணாமலையார் கோயிலில் அன்னாபிஷேக நிகழ்ச்சி நடந்தது. சிறப்பு அபிஷேக ஆராதனைகள் முடிந்த பின் அன்னதானம் நடந்தது. ஏராளமான பக்தர்கள் பங்கேற்றனர். பின்னர் சுருளியாற்றில் அன்னம் கரைக்கப்பட்டது. ஏற்பாடுகளை சிவனடியார் முருகன் சுவாமிகள் செய்திருந்தார்.