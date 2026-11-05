(அன்புடன் அதிகாரி) குழந்தைகள் பட்டாசு வெடிப்பதை பெற்றோர் கண்காணிக்க வேண்டும்: தீயணைப்பு துறை மாவட்ட உதவி அலுவலர் அறிவுரை
(அன்புடன் அதிகாரி) குழந்தைகள் பட்டாசு வெடிப்பதை பெற்றோர் கண்காணிக்க வேண்டும்: தீயணைப்பு துறை மாவட்ட உதவி அலுவலர் அறிவுரை
UPDATED : நவ 05, 2026 06:46 PM
ADDED : நவ 05, 2026 06:46 PM
தேனி: ‘ குழந்தைகள் பட்டாசு வெடிக்கும் போது பெற்றோர் உடன் இருந்து கண்காணிக்க வேண்டும்’ என தேனி தீயணைப்பு மற்றும் மீட்பு பணித் துறை மாவட்ட உதவி அலுவலர் பால முருகன் தெரிவித்தார்.
விபத்தில்லா தீபாவளி கொண்டாடுவதற்கான விழிப்புணர்வு குறித்து மாவட்ட உதவி அலுவலர் தினமலர் நாளிதழ் அன்புடன் அதிகாரி பகுதிக்காக கூறியதாவது:
மாவட்டத்தில் தீயணைப்பு நிலையங்கள் எத்தனை
தேனி, பெரியகுளம், ஆண்டிபட்டி, போடி, கடமலைகுண்டு, மயிலாடும்பாறை, உத்தமபாளையம், சின்னமனுார், கம்பம் ஆகிய 9 தீயணைப்பு நிலையங்கள் உள்ளன. ஒவ்வொரு தீயணைப்பு நிலையத்திற்கு நிலைய அலுவலர், உதவி நிலைய அலுவலர், தீயணைப்பு வீரர்கள், டிரைவர், பம்ப் ஆப்பரேட்டர், கட்டுப்பாட்டு அறை ஆப்பரேட்டர் என தலா 15 முதல் 17 பேர் வீதம் மாவட்டத்தில் மொத்தம் 150 க்கும் மேற்பட்ட தீயணைப்பு வீரர்கள் உள்ளனர். அவர்கள் பகல், இரவு என சுழற்சி முறையில் பணியில் ஈடுபடுவார்கள்.
மீட்பு பணிக்கு எத்தனை வாகனங்கள் உள்ளன
மொத்தம் 20 க்கும் மேற்பட்ட தீயணைப்பு வாகனங்கள் உள்ளன. தேனி தீயணைப்பு நிலையத்தில் 5 வாகனங்கள் உள்ளன. இதில் 500 லிட்டர், 2000 லிட்டர் மற்றும் 4,500 லிட்டர் கொள்ளவு கொண்ட வாகனங்கள் மற்றும் அதிநவீன 12,000 லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட தீயணைப்பு வாகனம் உள்ளன.
மீட்பு வாகனங்கள் செல்வதில் தாமதம் என புகார் கூறுகின்றனரே
தீவிபத்து நடந்தால் கட்டுப்பாட்டு அறைக்கு தகவல் கிடைத்து ஒரு நிமிடத்தில் சம்பவ இடத்தில் இருக்க வேண்டும். ஆனால் போக்குவரத்து நெரிசல் காரணமான சில இடங்களுக்கு செல்ல தாமதம் ஏற்படும். எனினும் 10 முதல் 15 நிமிடங்களில் சம்பவ இடத்திற்கு செல்வோம். இரு தீயணைப்பு நிலையங்களுக்கு பொதுவான இடத்தில் தீ விபத்து நடந்தால் சம்பந்தப்பட்ட 2 தீயணைப்பு நிலைய வாகனங்களுக்கு புறப்பட்டு செல்ல வேண்டும்.
தீயணைப்பு வாகனங்களில் உள்ள பொருட்கள் என்ன
தீயணைப்பு வாகனங்களில் தண்ணீர் டேங்க், அதிக அழுத்தத்தில் நீரை வெளியேற்றும் பம்ப், குழாய்கள், ஏணிகள், இரவு நேர விளக்குகள், இடிபாடுகளில் சிக்கியவர்களை மீட்க ஹைட்ராலிக் கட்டர், ஸ்பிரெடர், கயிறுகள், மீட்பு படகு, பாதுகாப்பு உடை, தலைக்கவசம், கையுறை, பாதுகாப்பு காலணி, சுவாசக் கருவி, ஆக்சிஜன் சிலிண்டர், முதலுதவி பெட்டி, நீரில் இறங்காமல் இரும்பு உள்ளிட்ட பொருட்களை கண்டறியும் கருவி உள்ளிட்டவை இருக்கும்.
தீபாவளி நாளில் துறையின் பணி
தீபாவளி அன்று தீயணைப்பு வீரர்கள் அனைவரும் பணியில் ஈடுபடுவார்கள். தயார் நிலையில் வாகனங்கள் இருக்கும். தீவிபத்து நடந்த தகவல் கிடைத்தவுடன் சம்பவ இடத்திற்கு சென்று மீட்டு பணிகளில் ஈடுபடுவோம்.
தீ விபத்து தவிர்க்க என்ன செய்ய வேண்டும்
வைகோல் போர், கழிவு சேகரிப்பு மையம், உயர் அழுத்த மின் கம்பிகள் அருகில் பட்டாசு வெடிப்பதை தவிர்க்க வேண்டும். மருத்துவமனைகள், முதியோர் இல்லங்கள், பள்ளி, கல்லுாரி, அரசு அலுவலகங்கள், மக்கள் அதிகம் கூடும் இடங்களில் பட்டாசு வெடிக்க கூடாது. தரமான பட்டாசுகளை வாங்க வேண்டும். குறைந்த விலைக்கு கிடைக்கும் பட்டாசுகளை தரம் தெரியாமல் வாங்க கூடாது.
விபத்தில்லா தீபாவளி கொண்டாட அறிவுரை
வீடுகளில் பெற்றோர்கள் சிலர், குழந்தைகள் பட்டாசு வெடிக்கும்போது அதை கண்காணிப்பதில்லை. இது தீவிபத்து ஏற்படுவதற்கு முக்கிய காரணம் ஆகும். பெற்றோர், குழந்தைகள் பட்டாசு வெடிப்பதை அருகில் இருந்து கவனிக்க வேண்டும். பள்ளி, கல்லுாரி மாணவர்களுக்கு தீபாவளி மற்றும் தீவிபத்து தடுப்பு விழிப்புணர்வுகள் வழங்கப்படுகிறது.