﻿ கொலை மிரட்டல்: மூவர் மீது வழக்கு

ADDED : ஜூலை 10, 2026 03:24 AM
போடி: வத்தலகுண்டு பகுதியில் வசிப்பவர் சதீஷ்குமார் 32. இவர் போடி சடையாண்டி தெருவில் ஏலக்காய் கடை நடத்தி வருகிறார். இவரிடம் போடி பெரியாண்டவர்புரத்தை சேர்ந்த நவீன்குமார் 42. மூன்று ஆண்டுகளாக ஏலக்காய் வியாபாரம் செய்துள்ளார். எட்டு மாதங்களுக்கு முன் ரூ.13.20 லட்சம் மதிப்பு உள்ள 500 கிலோ ஏலக்காய் வாங்கி உள்ளார்.
அதற்கான பணத்தை 12 நாட்களில் வழங்குவதாக கூறி உள்ளார். சில நாட்கள் கழித்து நவீன்குமாரிடம் சதீஷ்குமார் பணத்தை கேட்டுள்ளார். ஏலக்காய் விற்ற பணம் செலவாகி விட்டது என கூறி சதீஷ் குமார், உடன் வந்த நபரையும் தகாத வார்த்தையில் பேசி கொலை மிரட்டல் விடுத்துள்ளார். நவீன்குமார் மனைவி பவித்ரா, தந்தை விஜயன் ஆகியோர் சேர்ந்து சதீஷ்குமாருக்கு கொலை மிரட்டல் விடுத்துள்ளனர். சதீஷ்குமார் புகாரில் நவீன்குமார், விஜயன், பவித்ரா மூவர் மீது வழக்கு பதிவு செய்து விசாரிக்கின்றனர்.