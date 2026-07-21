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கட்டணம் செலுத்தாத குடிநீர் இணைப்பு துண்டிக்க முடிவு

கட்டணம் செலுத்தாத குடிநீர் இணைப்பு துண்டிக்க முடிவு

UPDATED : ஜூலை 21, 2026 06:38 PM

ADDED : ஜூலை 21, 2026 06:32 PM

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UPDATED : ஜூலை 21, 2026 06:38 PM ADDED : ஜூலை 21, 2026 06:32 PM

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தேனி;தேனி நகராட்சி பகுதியில் குடிநீர் கட்டணம் செலுத்தாத குழாய்இணைப்புகளை துண்டிக்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக நகராட்சி நிர்வாக அலுவலர் முனிராஜ் தெரிவித்தார்.

அவர் கூறியதாவது: நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதியில் 15 ஆயிரம் குடிநீர் இணைப்புகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. ஆண்டு தோறும் மார்ச் 31க்குள் குடிநீர் கட்டணம், சொத்துவரி செலுத்த அறிவுறுத்தி வருகிறோம். சுமார் ஆயிரம் பேர் சில ஆண்டுகளாக குடிநீர் கட்டணம் செலுத்தாமல் நிலுவை வைத்துள்ளனர். அவர்களில் 150 பேருக்கு நோட்டீஸ் வினியோகித்துள்ளோம். குடிநீர் கட்டணம் செலுத்தாதவர்களின் குடிநீர் இணைப்புகளை துண்டிக்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. விரைவில் இணைப்புகளை துண்டிக்கும் நடவடிக்கை எடுக்க உள்ளோம் என்றனர்.

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