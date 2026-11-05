கம்பம் அரசு மருத்துவமனையில் 7 டாக்டர்களை குறைக்க முடிவு: சிகிச்சையில் சுணக்கம் ஏற்படும் அபாயம்
கம்பம் அரசு மருத்துவமனையில் 7 டாக்டர்களை குறைக்க முடிவு: சிகிச்சையில் சுணக்கம் ஏற்படும் அபாயம்
UPDATED : நவ 02, 2026 04:57 PM
ADDED : நவ 02, 2026 04:54 PM
கம்பம்: கம்பம் அரசு மருத்துவமனையில் பணி நிரவல் அரசாணையின்படி 7 டாக்டர்களை வேறு மருத்துவமனைகளுக்கு மாற்ற முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இதனால் சிசிச்சையளிப்பதில் சுணக்கம் ஏற்படும் நிலை உருவாகும்.
மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து அரசு மருத்துவமனைகளிலும் டாக்டர்கள் பற்றாக்குறை உள்ளது. மாவட்டத்தில் அதிக பிரசவங்கள் கம்பம் அரசு மருத்துவமனையில் நடைபெறுகிறது. எனவே இங்கு சீமாங் சென்டர் உள்ளது.
கம்பம் அரசு மருத்துவமனையில் யை பொறுத்தவரை பிரசவங்கள் அதிகமாக நடப்பது மட்டுமல்லாமல், சிகிச்சைக்கென தினமும் வரும் வெளிநோயாளிகள் எண்ணிக்கையும் ஆயிரதிற்கும் மேற்பட்டோர் வருகின்றனர்.
அதனால் இங்கு 25 டாக்டர்கள் வரை அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர். ஆனால் தற்போது அரசு பிறப்பித்துள்ள பணி நிரவல் அரசாணையை சுட்டிக் காட்டி 10 படுக்கைகளுக்கு ஒரு டாக்டர் வீதம் இங்குள்ள 174 படுக்கைகளுக்கு 18 டாக்டர்கள் போதும் என்கின்றனர். 174 படுக்கைகளில் 82 படுக்கைள் சீமாங் சென்டரில் உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
இங்கு பணியில் உள்ள 25 டாக்டர்களில், 7 பேர்களை வெளியிடங்களுக்கு மாற்ற முடிவு செய்துள்ளனர்.
இதனால் இங்கு சிகிச்கை பெற வரும் பொது மக்களுக்கு சிகிச்சை கிடைப்பதில் சுணக்க நிலை ஏற்படும் என பொதுமக்கள் கருதுகின்றனர். இது குறித்து நலப்பணிகள் இணை இயக்குநர் அன்பு செழியன் கூறுகையில், ‘பணி நிரவல் அரசாணை கடந்த ஆட்சியில் பிறப்பிக்கப்பட்டது. அந்த உத்தரவை தற்போது அமல்படுத்தலாம் என்று இருந்தோம். டாக்டர்கள் ஒரு இடத்தில் கூடுதலாகவும், மற்றொரு இடத்தில் குறைவு என வித்தியாசமாக உள்ளது. இருந்த போதும் அரசு டாக்டர்கள் சங்கம் இந்த அரசாணையை அமல்படுத்த எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளதால் நிறுத்தி வைத்துள்ளோம் என்றார். படுக்கைகள் எண்ணிக்கையை விடுத்து வெளிநோயாளிகளின் எண்ணிக்கையை வைத்தே டாக்டர்கள் நியமனம் செய்ய டாக்டர்கள் வலியுறுத்துகின்றனர்.