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﻿ இருவாச்சி பறவைகள் எண்ணிக்கை சரிவு

﻿ இருவாச்சி பறவைகள் எண்ணிக்கை சரிவு

ADDED : ஜூலை 21, 2026 02:37 AM

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ADDED : ஜூலை 21, 2026 02:37 AM

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கம்பம்: மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதியில் அதிகம் காணப்பட்ட இருவாச்சி பறவைகள் (Horn Bill) எண்ணிக்கை சரிந்துள்ளதாக சமீபத்திய கணக்கெடுப்பில் தெரியவந்துள்ளது.

மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதியில் நான்கு வகையான இருவாச்சி பறவைகள் உள்ளன. இவற்றை வனத்தின் விவசாயி என அழைப்பார்கள். சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு, பழத்தை உண்ணுவதால் விதைகள் பல இடங்களில் விழுந்து மரங்களை இயற்கையாக வளர்க்கும் பணியில் இப்பறவை முக்கிய பங்காற்றுகிறது.

கிரேட் கார்ன்பில், மலபார் பியட் கார்ன்பில், மலபார் கிரே கார்ன்பில், இந்தியன் கிரே மலபார் கார்ன் பில் என நான்கு வகை உள்ளன. காடுகள் பரப்பு குறைதல், பழ மரங்கள் குறைவு, வேட்டை போன்ற பல்வேறு காரணங்களால் இருவாச்சி பறவைகள் எண்ணிக்கை குறைய துவங்கியது. எனவே, சர்வதேச அமைப்பான ஐ.யூ.சி.என்., (international Union For Conservation Nature) இருவாச்சி பறவைகள் இனத்தை அழியும் பட்டியலில் சேர்த்துள்ளது.

தமிழக அரசு இருவாச்சி பறவைகளுக்கான இந்தியாவின் முதல் பாதுகாப்பு மையத்தை கடந்தாண்டு ஆனைமலை புலிகள் காப்பகத்தில் ரூ.1 கோடி மதிப்பீட்டில் துவக்கியது. கடந்தாண்டு டிசம்பரில் வனத்துறை, பறவையியலாளர்கள், இயற்கை ஆர்வலர்கள் இணைந்து இருவாச்சி பறவைகள் கணக்கெடுப்பை துவக்கினார்கள்.

மேகமலை புலிகள் காப்பகம், ஆனைமலை, களக்காடு முண்டன் துறை, காரமடை, மேட்டுப்பாளையம் ஆகிய பகுதிகளில் கணக்கெடுப்பு நடத்தினார்கள். 2025 டிசம்பர் முதல் 2026 ஏப்ரல் வரை அதாவது இருவாச்சி பறவைகளின் இனப் பெருக்க காலமான மார்ச், ஏப்ரல் வரை கணக்கெடுப்பு நடத் தப்பட்டது. தற்போது தமிழகம் முழுவதும் புலிகள் காப்பகங்களிலும், கோவை வனப்பகுதிகளான காரமடை மேட்டுப் பாளையம் பகுதிகளிலும் நடத்தப்பட்ட சர்வேயில் கிடைத்த எண்ணிக்கை ஒருங்கிணைக்கப்பட்டு வருகிறது.

இது குறித்து வனத்துறை அதிகாரி ஒருவர் கூறியதாவது: மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் தமிழகத்தில் உள்ள 5 புலிகள் காப்பகங்களிலும் அதிகம் காணப்படுவதால் கடந்த டிசம்பரில் கணக்கெடுப்பு துவங்கினோம். இதில் மலபார் கிரே கார்ன் பில் எண்ணிக்கை ஏற்கெனவே 30 முதல் 49 சதவீதம் வரை குறைந்துள்ளதாக மதிப்பீடு செய்யப்பட்டிருந்தது. தற்போது எடுத்துள்ள கணக்கெடுப்பிலும் இருவாச்சி பறவைகள் எண்ணிக்கை குறைந்திருப்பதாக முதற்கட்ட மதிப்பீட்டில் தெரிகிறது.

இப்பறவைகளை எண்ணிக்கை சரிவிலிருந்து மீட்க தனியார் தோட்டங்களில் அத்தி பழ மரங்கள் வளர்ப்பு, கூடுகள் கட்டி வைத்தல் பணி மேற்கொள்ள திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இப்பணிகளை சிறப்பு மையம் மேற்கொள்ள உள்ளது. இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

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