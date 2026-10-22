பாலியல் புகாரில் வழக்குப்பதிய தாமதம் சிறப்பு எஸ்.ஐ., ஆயுதப்படைக்கு மாற்றம்
பாலியல் புகாரில் வழக்குப்பதிய தாமதம் சிறப்பு எஸ்.ஐ., ஆயுதப்படைக்கு மாற்றம்
UPDATED : அக் 07, 2026 07:11 PM
ADDED : அக் 07, 2026 07:08 PM
தேனி: தேனியில் 9 வயது சிறுமி பாலியல் தொல்லைக்கு ஆளான வழக்கில் வழக்கு பதிவு செய்ய தாமதித்த பெண் சிறப்பு எஸ்.ஐ., ஆயுதப்படைக்கு மாற்றப்பட்டார்.
தேனியை சேர்ந்த 9 வயது சிறுமிக்கு, 16 வயது சிறுவன் பாலியல் தொல்லை கொடுத்தான். தேனி அரசு மருத்துவக்கல்லுாரி மருத்துவமனையில் சிறுமி சிகிச்சைக்கு அனுமதிக்கப்பட்டார். சிறுமியின் பெற்றோர் தேனி அனைத்து மகளிர் போலீசில் புகாரளித்தனர். ‘வழக்குப்பதிவு செய்ய தாமதமானால் மேல்முறையீடு செய்ய கூடாது’ என சிறுமியின் பெற்றோரிடம் சிறப்பு எஸ்.ஐ., செல்வராணி எழுதி வாங்கினார்.
இதுகுறித்து ஏ.டி.எஸ்.பி.,யிடம் பெற்றோர் புகாரளித்தனர். அதன்பின் மகளிர் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்தனர். பாலியல் புகாரில் வழக்குப்பதிய தாமதம் செய்த பொறுப்பு இன்ஸ்பெக்டர் ஜெயபாண்டி, சிறப்பு எஸ்.ஐ., செல்வராணியிடம் விளக்கம் கேட்கப்பட்டது. இந்நிலையில் செல்வராணியை தேனி ஆயுதப்படைக்கு மாற்றி எஸ்.பி., பிரவீன் கவுதம் உத்தரவிட்டார். மேலும் சிறுமி, பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்களில் வழக்குப்பதிய தாமதித்தால் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என அனைத்து இன்ஸ்பெக்டர்களையும் எச்சரித்தார்.