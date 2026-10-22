மூல வைகை நீர் வைகை அணைக்கு சேராததால் நீர்மட்டம் உயர்வில் தாமதம்
மூல வைகை நீர் வைகை அணைக்கு சேராததால் நீர்மட்டம் உயர்வில் தாமதம்
UPDATED : அக் 20, 2026 04:29 PM
ADDED : அக் 20, 2026 04:24 PM
ஆண்டிபட்டி: வருஷநாடு மலைப்பகுதியில் இருந்து வரும் மூல வைகை ஆற்று நீர் வைகை அணைக்கு சென்று சேராததால் அணை நீர்மட்டம் உயர்வதில் தாமதம் ஏற்படுகிறது.
வைகை அணைக்கு முல்லைப் பெரியாறு, போடி கொட்டக்குடி ஆறு, வருஷநாடு வைகை ஆறுகள் மூலம் நீர்வரத்து கிடைக்கும். கடந்த ஆண்டு வைகை அணையில் இருப்பில் இருந்த நீர் பாசனம் மற்றும் குடிநீருக்கு தொடர்ந்து பயன்படுத்தப்பட்டதால் மே 29ல் அணை நீர்மட்டம் 20.51 அடியாக குறைந்தது. (அணை உயரம் 71 அடி ). இதனைத் தொடர்ந்து அணையில் இருந்து மதுரை, தேனி, ஆண்டிபட்டி - சேடப்பட்டி குடிநீர் திட்டங்களுக்கு தண்ணீர் எடுக்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டது. கோடை மழை, தென்மேற்கு பருவமழை கை கொடுக்காததால் அணை நீர்மட்டம் உயர்வதில் தொடர்ந்து சிக்கல் ஏற்பட்டது. தேனி மாவட்ட பாசனத்திற்காக பெரியாறு அணையில் திறக்கப்படும் நீரில் குறிப்பிட்ட அளவு வைகை அணை சென்றடைகிறது. இதனைத் தொடர்ந்து அணை நீர்மட்டம் மெதுவாக உயர்ந்து தற்போது 44.59 அடியாக உள்ளது. கடந்த சில வாரங்களில் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை பகுதியில் பரவலான மழை பெய்ததால், மூல வைகை ஆற்றில் நீர்வரத்து துவங்கியுள்ளது. வருஷநாட்டில் இருந்து கண்டமனூர் வரை மூல வைகை ஆறு மணல் பாங்கான பகுதியாக உள்ளது. தொடர்ச்சியான மழை இருந்தால் மட்டுமே ஆற்றுநீர் வைகை அணைக்கு விரைவாக சென்று சேரும். கடந்த காலங்களில் வருஷநாடு மலைப்பகுதியில் ஒரே நாளில் பெய்த பலத்த மழையால் பல ஆயிரம் கன அடி நீர் வைகை அணைக்கு சென்று சேர்ந்துள்ளது. நடப்பு பருவத்தில் எதிர்பார்த்த மழை இல்லாததால் மூல வைகை ஆற்று நீர் மூலம் வைகை அணை நீர்மட்டம் உயர்வதில் தாமதம் ஏற்படுகிறது.