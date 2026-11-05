ஜம்புலிப்புத்தூர் கண்மாயில் தேங்கிய நீரால் மகிழ்ச்சி
ஜம்புலிப்புத்தூர் கண்மாயில் தேங்கிய நீரால் மகிழ்ச்சி
UPDATED : நவ 03, 2026 04:10 AM
ADDED : நவ 02, 2026 05:04 PM
ஆண்டிபட்டி: சமீபத்தில் பெய்த மழையால் ஆண்டிபட்டி ஒன்றியம், ஜம்புலிப்புத்தூர் கண்மாயில் மழை நீர் தேங்கியுள்ளது.
மாவூற்று வேலப்பர் கோயில் மலைப்பகுதியில் இருந்து வரும் நாகலாறு ஓடை மற்றும் கண்மாயை சுற்றி உள்ள நூற்றுக்கணக்கான ஏக்கர் தரிசு நிலங்களில் இருந்து வரும் நீரால் ஜம்புலிப்புத்தூர் கண்மாயில் மூன்றில் ஒரு பங்கு அளவு நீர் தேங்கி உள்ளது.
கடந்த சில ஆண்டுகளாக கண்மாயில் நீர் தேங்காததால் கண்மாயை சார்ந்துள்ள ஜம்புலிப்புத்தூர், லட்சுமிபுரம், முத்துகிருஷ்ணாபுரம், லட்சுமிபுரம், டி.வி. ரங்கநாதபுரம் கிராமங்களில் நிலத்தடி நீர் ஆதாரம் பாதித்தது. இறவை பாசன கிணறுகளின் போர்வெல்களில் நீர் சுரப்பு குறைந்ததால் பாசனப்பரப்பும் குறைந்தது. இந்நிலையில் சமீபத்தில் பெய்த மழையால் ஜம்புலிப்புத்தூர் கண்மாயில் தேங்கிய நீர் இப்பகுதியில் நிலத்தடி நீர் ஆதாரத்தை சமன் செய்து வருகிறது. கிணறுகள், போர்வெல்களில் நீர் சுரப்பு அதிகமாவதால் இப்பகுதி விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.