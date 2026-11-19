குமுளியில் இருந்து தேனிக்கு கூடுதல் பஸ்கள் இயக்க வலியுறுத்தல்: சபரிமலை சீசனால் தோட்ட தொழிலாளர்கள் பாதிப்பு
குமுளியில் இருந்து தேனிக்கு கூடுதல் பஸ்கள் இயக்க வலியுறுத்தல்: சபரிமலை சீசனால் தோட்ட தொழிலாளர்கள் பாதிப்பு
ADDED : நவ 17, 2026 05:25 PM
கூடலுார்: சபரிமலை சீசன் துவங்கியுள்ளதைத் தொடர்ந்து ஐயப்ப பக்தர்களின் வருகை அதிகரிப்பால் தினந்தோறும் கேரளாவிற்கு சென்று திரும்பும் தோட்ட தொழிலாளர்கள் பஸ் வசதியின்றி பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இதனால் குமுளியில் இருந்து கூடலூர் கம்பம் உள்ளிட்ட தேனி மாவட்ட பகுதிக்கு கூடுதல் பஸ் வசதி இயக்க வலியுறுத்தியுள்ளனர்.
தமிழக கேரள எல்லையில் அமைந்துள்ளது குமுளி. தேனி மாவட்டத்தில் இருந்து தினந்தோறும் நூற்றுக்கணக்கான தோட்ட தொழிலாளர்கள் குமுளி வழியாக கேரளாவில் உள்ள ஏலத்தோட்டங்களுக்கு விவசாய பணிகளுக்காக பஸ், ஜீப் உள்ளிட்ட வாகனங்களில் சென்று திரும்புகின்றனர். தொழிலாளர்களை அழைத்துச் செல்லும் ஜீப்புகளில் கேரள போலீசார் பல்வேறு கெடுபிடிகளை விதிப்பதால் தற்போது பஸ்களில் அதிகமாக செல்கின்றனர். மேலும் தமிழக அரசு பஸ்களில் இலவச கட்டணமாக இருப்பதால் பெண் தோட்ட தொழிலாளர்கள் பஸ்சில் சென்று திரும்புவதை வழக்கமாகக் கொண்டுள்ளனர். ஏலத்தோட்ட பணிகள் முடிந்து மாலை 4 மணிக்கு மேல் குமுளியில் இருந்து கூடலூர் கம்பம் உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்கு அதிகம் செல்கின்றனர். பஸ் வசதி கூடுதலாக இல்லாததால் நீண்ட நேரம் காத்திருக்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
தொழிலாளர்களுக்கு சிக்கல்:
சபரிமலை சீசன் துவங்கியுள்ள நிலையில் ஐயப்ப பக்தர்களின் வருகை அதிகரித்துள்ளது. சீசனுக்காக சிறப்பு பஸ்கள் இயக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் வழக்கமாக வரவேண்டிய பஸ்களின் எண்ணிக்கையை குறைத்துள்ளனர். மேலும் சிறப்பு பஸ்களில் பக்தர்களை மட்டும் அனுமதிப்பதால் வழக்கமாக வரும் தொழிலாளர்களுக்கு சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது. மேலும் நாகர்கோவில், திருநெல்வேலி, திருச்சி, கோயம்புத்தூர், ஈரோடு, சேலம் உள்ளிட்ட நீண்ட தொலைவில் செல்லக்கூடிய பஸ்களில் கம்பம் கூடலூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்கு செல்லும் பயணிகளை ஏற்றி செல்வதில்லை. இதனால் தோட்டத் தொழிலாளர்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
பஸ்சிற்காக காத்திருப்பது சிரமம்:
தோட்ட தொழிலாளர்கள் கூறியதாவது: தினந்தோறும் ஏலத் தோட்டங்களில் விவசாய வேலை செய்வதை விட குமுளியில் நீண்ட நேரம் பஸ்சுக்காக காத்திருப்பதில் சிரமம் ஏற்பட்டுள்ளது. நீண்ட நேரத்திற்கு பின் ஒரு பஸ் வரும் போது கூட்டம் அதிகமாக இருப்பதால் பெண்கள் செல்ல முடிவதில்லை. சபரிமலை சீசன் முடியும் வரை கம்பம் கூடலுார் உள்ளிட்ட தேனி மாவட்ட மக்களுக்காக தனியாக சிறப்பு டவுன் பஸ்களை கூடுதலாக இயக்க வேண்டும். மேலும் குமுளி மலைப்பாதையில் பல இடங்களில் மண் சரிவு ஏற்படும் அபாயமும், மரங்கள் விழும் அபாயம் உள்ளது. ஐயப்ப பக்தர்களின் வாகனங்கள் கூடுதலாக வருவதால் முன்கூட்டியே சீரமைப்பு பணியை செய்திருக்கலாம். விபத்து நடந்தால் நெடுஞ்சாலைத்துறையே பொறுப்பேற்க வேண்டும் என்றனர்.