பைபாஸ் ரோட்டில் கண்காணிப்பு கேமராக்கள் பொருத்த கோரிக்கை
பைபாஸ் ரோட்டில் கண்காணிப்பு கேமராக்கள் பொருத்த கோரிக்கை
UPDATED : நவ 10, 2026 05:56 PM
ADDED : நவ 10, 2026 05:52 PM
கம்பம்: பைபாஸ் ரோடுகளில் ‘சிசிடிவி’ கேமராக்கள் பொருந்த தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையம் முன்வர வேண்டும் என கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.
திண்டுக்கல் முதல் கொட்டாரக்கரா (கேரளா) வரை தேசிய நெடுஞ்சாலை எண் 183 ன் கீழ் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது. இதில் நான்கு வழிச்சாலை என திட்டமிடப்பட்டு, இரு வழி சாலையாக மாற்றப்பட்டது. தற்போது மீண்டும் நான்குவழிச்சாலை அமைக்க நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகிறது.
வத்தலக்குண்டு, தேவதானப்பட்டி, பெரியகுளம், தேனி, வீரபாண்டி, சின்னமனூர், உத்தமபாளையம், கம்பம், கூடலூர் ஆகிய ஊர்களில் பைபாஸ் சாலை அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
தேசிய நெடுஞ்சாலைத் துறை கையகப்படுத்தி சாலைகள் மேம்படுத்தப்பட்ட பின்பு, தேனி மாவட்டத்தில் விபத்து நடக்காத நாட்களே இல்லை எனலாம். நூற்றுக்கணக்கானோர் பலியாகி உள்ளனர். இதற்கு காரணம் வாகனங்களை அதிவேகத்தில் இயக்குவது என கண்டறியப்பட்டுள்ளது.
எனவே பைபாஸ் ரோடுகளில் மட்டுமாவது சிசிடிவி கேமராக்களை பொருத்தி, வாகனங்களின் வேகம் கண்காணிக்கப்பட்டு, அபராதம் விதிக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.
கேரள மாநிலத்தில் தேசிய நெடுஞ்சாலைகளில் கேமரா பொருத்தி, வாகனங்களை கண்காணிக்கும் பணிகள் நடைக்கிறது. தமிழகம் திண்டுக்கல் - குமுளி நெடுஞ்சாலையில் கேமராக்கள் இல்லை. எனவே, தேசிய நெடுஞ்சாலைகளில் நடைபெறும் விபத்துக்களை குறைக்க, கேமராக்களை பொருத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். போலீஸ் மற்றும் வட்டார போக்குவரத்து துறைகளுடன் இந்த கேமராக்களை இணைக்க வேண்டும். அப்போது தான் கண்காணிப்பு ,அபராதம் விதிக்க ஏதுவாக இருக்கும்.