சுருளியாறு நீர் மின் நிலையத்தில் உற்பத்தி அதிகரிக்க கோரிக்கை
சுருளியாறு நீர் மின் நிலையத்தில் உற்பத்தி அதிகரிக்க கோரிக்கை
UPDATED : ஜூலை 13, 2026 06:40 PM
ADDED : ஜூலை 13, 2026 06:25 PM
கம்பம்:சுருளியாறு நீர் மின் நிலையத்தில் உற்பத்தி திறனை அதிகரிக்க மின்வாரியம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை எழுந்துள்ளது
தேனி மாவட்டத்தில் லோயர்கேம்ப் பெரியாறு நீர் மின் நிலையம், வண்ணாத்தி பாறை சுருளியாறு நீர் மின் நிலையம் என இரண்டு நீர் மின் நிலையங்களில் மின் உற்பத்தி நடைபெறுகிறது. லோயர்கேம்ப்பில் 4 ஜெனரேட்டர்கள் மூலம் 168 மெகாவாட் மின் உற்பத்தியும், சுருளியாறில் ஒரு ஜெனரேட்டர் மூலம் 35 மெகாவாட் மின் உற்பத்தியும் நடைபெறுகிறது. 140 என்பதை 168 ஆக பெரியாறு மின் நிலையத்தில் திறன் உயர்த்தப்பட்டது. ஆனால் சுருளியாறு மின்நிலையத்தில் 35 மெகாவாட் என்ற நிலையே தொடர்கிறது. அவசர உபயோகத்திற்கு பயன்படும் இந்த மின் நிலையத்தின் திறனை அதிகரித்தால் பயனுள்ளதாக இருக்கும் . குறிப்பாக கோடை காலங்களில் மின் தட்டுப்பாடு ஏற்படும் காலங்களில் இது பயன்படும் .
எனவே உற்பத்தி திறன் 35 மெகாவாட் என்பதை குறைந்தபட்சம் 42 மெகாவாட்டாக அதிகரிக்க மின்வாரியம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.