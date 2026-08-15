/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/ நகராட்சி அலுவலகம்முன் ஆர்ப்பாட்டம்
ADDED : ஆக 14, 2026 04:51 PM
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தேனி, ஆக.
15–தேனி நகராட்சிக்குட்பட்ட சிவாஜிநகர்–புது பஸ் ஸ்டாண்ட் ரோடு சேதமடைந்துள்ளது. இந்த ரோட்டை சீரமைக்க வலியுறுத்தி ஐக்கிய கம்யூஸ்ட் கட்சி (எம்.கே.,பிரிவு) சார்பில் நகராட்சி அலுவலகம் முன் ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது. தாலுகா செயலாளர் வெள்ளைப்பாண்டியன் தலைமை வகித்தார். நிர்வாகி ராஜதுரை, மாவட்ட செயலாளர் பெத்தாட்சி ஆசாத், ஹிந்து எழுச்சி முன்னணி மாவட்ட செயலாளர் ராமமூர்த்தி உள்ளிட்டோர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் பங்கேற்றனர். நகராட்சி அலுவலகத்தில் மனு அளித்தனர்.