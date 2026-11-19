UPDATED : நவ 18, 2026 06:00 PM
ADDED : நவ 18, 2026 05:56 PM
தேனி: சன்னரக நெல் சாகுபடி செய்து அரசின் சிறப்பு ஊக்கத்தொகை ரூ. 289 உடன் குவின்டாலுக்கு ரூ.2750 பெற்று பயனுடையுமாறு வேளாண் துறையினர் விவசாயிகளை அறிவுறுத்தில் உள்ளனர்.
அவர்கள் கூறியதாவது: சன்னரக அரிசி வீடு, ஓட்டல்களில் அதிகம் பயன்படுத்தப்படுகிறது. தேனி மாவட்டத்தில் 8190 எக்டேர் சன்னரக நெல் சாகுபடி செய்ய இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. குறுவை சாகுபடியில் 5428 எக்டேர் சன்னரக நெல் சாகுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது. மகசூல் நன்றாக கிடைத்தது. ஏக்கருக்கு 2.5 முதல் 3.5 டன் வரை மகசூல் கிடைத்தது. அரசு கொள்முதல் செய்யும் பொது ரக நெல்லுக்கு ஊக்கத்தொகையாக ரூ.159 உடன் சேர்த்து குவின்டால் ரூ. 2600க்கு கொள்முதல் செய்யப்படுகிறது. சன்னரக நெல் சிறப்பு ஊக்கத்தொகை ரூ.289 உடன் சேர்த்து ரூ.2750க்கு கொள்முதல் செய்யப்படுகிறது. மாவட்டத்தில் கடமலைக்குண்டு தவிர பிற வேளாண் விரிவாக்க மையங்களில் சன்ன ரக நெல் கோ 51, கோ 55, ஆர்.என்.ஆர்., ரகங்கள் இருப்பில் உள்ளன. சம்பா பருவத்தில் சன்னரக நெல் சாகுபடி செய்து விவசாயிகள் பயன்பெறலாம் என்றனர்.