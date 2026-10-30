சிக்கிய கைதிகள் சிறையிலடைப்பு

UPDATED : அக் 29, 2026 11:30 PM
ADDED : அக் 29, 2026 10:50 PM
ஆண்டிபட்டி: தேனி மாவட்டம் தேக்கம்பட்டி சிறையிலிருந்து கைதிகள் 17 பேர் சிறைத்துறை காவலர்களை தாக்கி அக். 26 இரவில் தப்பிச்சென்றனர். போலீசார் தேடுதல்வேட்டையில் 5 பேர் ஆண்டிபட்டியின் பல்வேறு இடங்களில் பிடிபட்டனர். ட்ரோன் கேமரா மூலம் சிறையின் பின்புறம் உள்ள மலைக்கரடில் கண்காணித்ததில் 8 பேர் பதுங்கி இருந்தது தெரிந்தது. அவர்களை சுற்றி வளைத்து கைது செய்தனர். அவர்களை ஆண்டிபட்டி நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி மீண்டும் சிறையில் அடைத்தனர்.
கடைசியாக நேற்று முன்தினம் பிடிபட்ட கைதிகள் பொன் முத்து செல்வம், ரெஜின், மீனாட்சி சுந்தரம், திருப்பதி ஆகிய 4 பேரையும் தேனி எஸ்.பி., பிரவின் கவுதம் க.விலக்கு ஸ்டேஷனில் வைத்து விசாரித்தார். பின்னர் நேற்று கண்டமனுார் போலீசார் அவர்களை ஆண்டிபட்டி நீதித்துறை நடுவர் பாசில் முகமது முன்னிலையில் ஆஜர்படுத்தினர். நவ. 12 ல் மீண்டும் ஆஜர்படுத்த உத்தரவிட்டார். இதைத்தொடர்ந்து நால்வரையும் தேக்கம்பட்டி சிறையில் மீண்டும் அடைத்தனர்.