/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/கலெக்டர் அலுவலகத்தில் தர்ணா
UPDATED : நவ 04, 2026 05:11 PM
ADDED : நவ 04, 2026 05:07 PM
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தேனி: தேனி கலெக்டர் அலுவலக வளாகத்தில் பெரியகுளம், போடி, தேனி, சின்னமனுார் நகராட்சி அலுவலகங்களில் துாய்மை பணியாளர்களாக பணிபுரிவோர் தர்ணாவில் ஈடுபட்டனர்.
குடியரசு தொழிலாளர் அமைப்பு நிர்வாகிகள் பிச்சை முத்து, நடராஜ் தர்ணாவிற்கு முன்னிலை வகித்தனர். இந்த மாதம் வழங்க வேண்டிய சம்பளம், போனஸ் தொகையை தீபாவளிக்கு முன் வழங்க வேண்டும் என வலியுறுத்தினர். கலெக்டர் நேர்முக உதவியாளர் ராமகிருஷ்ணனிடம் சென்ற கோரிக்கைகளை முறையிட்டனர். இதனை தொடர்ந்து கலைந்து சென்றனர்.