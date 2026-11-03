இரவிகுளம் பூங்காவில் முறைகேடு: விஜிலன்ஸ் விசாரணை கோரி தர்ணா
இரவிகுளம் பூங்காவில் முறைகேடு: விஜிலன்ஸ் விசாரணை கோரி தர்ணா
UPDATED : நவ 02, 2026 04:11 PM
ADDED : நவ 02, 2026 04:06 PM
மூணாறு: மூணாறு அருகில் உள்ள இரவிகுளம் தேசிய பூங்காவில் வரையாடுகள் அதிகம் உள்ளன. அவற்றை பார்க்க பூங்காவுக்கு உட்பட்ட ராஜமலைக்கு சுற்றுலா பயணிகளை வனத்துறையினர் அனுமதிக்கின்றனர். இப்பூங்காவில் செயல்படுத்திய திட்டங்களில் பல்வேறு முறைகேடுகள் நடந்துள்ளதாகவும், அதனை விஜிலன்ஸ் விசாரணை நடத்த வலியுறுத்தி இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினர் தர்ணா நடத்தினர்.
இப் போராட்டத்திற்கு ஊராட்சி உறுப்பினர் சிவகுமார் தலைமை வகித்தார். இந்திய கம்யூ., மாவட்ட குழு உறுப்பினர் மோகன்குமார் துவக்கி வைத்தார். மாவட்ட நிர்வாக குழு உறுப்பினர் கணேசன், மண்டல செயலாளர் சந்திரபால், ஊராட்சி ஒன்றிய தலைவர் ராஜேஸ்வரி, ஊராட்சி உறுப்பினர்கள் விநாயகன், ரூபி, இந்திய இளைஞர் பெருமன்றம் மண்டல செயலாளர் பிரவீன்குமார் உள்பட பலர் பங்கேற்றனர்.