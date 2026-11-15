/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/சர்க்கரை நோய் இலவச பரிசோனை முகாம்
UPDATED : நவ 14, 2026 06:36 PM
ADDED : நவ 14, 2026 06:34 PM
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தேனி: உலக சர்க்கரை நோய் தினத்தை முன்னிட்டு தேனி நலம் மருத்துவமனை சார்பில் இலவச சர்க்கரை பரிசோதனை முகாம் நடந்தது.
நலம் மருத்துவமனை நிர்வாக இயக்குனர் டாக்டர் ராஜ்குமார் முகாம், கண்காட்சியை துவக்கி வைத்தார். 130க்கும் மேற்பட்ட சர்க்கரை நோயாளிகள் பங்கேற்று பரிசோதனை செய்தனர். இதில் சர்க்கரை அளவை கட்டுக்குள் வைத்திருந்த 60க்கும் மேற்பட்ட நோயாளிகளை ஊக்குவிக்கும் வகையில் அவர்களுக்கு ரூ.1000 மதிப்புள்ள பரிசு கூப்பன் தொகுப்புகளை வழங்கினார். சர்க்கரை நோய் கட்டுப்படுத்தும் அளவுகோல் என்பது ஒரு நாள் அளவு அல்ல, 3 மாத கணக்கீடு என்பதை வலியுறுத்தும் விழிப்புணர்வாக இந்நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது. நிகழ்ச்சியில் நலம் மருத்துவமனை டாக்டர்கள், ஊழியர்கள் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.