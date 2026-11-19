திண்டுக்கல் –குமுளி நான்குவழிச்சாலை பணிகள் துவக்கம்: நிலம் எடுப்பிற்காக கிராமங்களில் பத்திர பதிவு செய்ய தடை
திண்டுக்கல் –குமுளி நான்குவழிச்சாலை பணிகள் துவக்கம்: நிலம் எடுப்பிற்காக கிராமங்களில் பத்திர பதிவு செய்ய தடை
ADDED : நவ 18, 2026 06:13 PM
கம்பம்: திண்டுக்கல் -–- குமுளி நான்கு வழிச்சாலைக்கு நிலம் கையகப்படுத்தப்பட உள்ள நிலங்கள் தொடர்பாக எவ்வித பத்திரப் பதிவுகளும் மேற்கொள்ளக்கூடாது என திண்டுக்கல் சிறப்பு டி.ஆர்.ஓ., ( நில எடுப்பு ) பிறப்பித்த உத்தரவு தேனி மாவட்ட பத்திரப் பதிவு அலுவலகங்களுக்கு அனுப்பி வைத்துள்ளார்.
திண்டுக்கல் முதல் கொட்டாரக்கரா ( கேரள மாநிலம் ) வரை தேசிய நெடுஞ்சாலை எண் 183 ஆக 2010 ல் அறிவிக்கப்பட்டது. திண்டுக்கள் முதல் குமுளி வரை 133 கி.மீ. தூரம் நான்கு வழிச்சாலையாக மாற்ற திட்டமிடப்பட்டு பின் வாகன போக்குவரத்து அன்றைய நிலையில் 23 ஆயிரம் குறைவாக இருந்ததால் இருவழிச் சிலையாக மாற்றப்பட்டது.
புதிதாக இரு டோல்கேட் அமைப்பு
இருந்த போதும் திண்டுக்கல் முதல் குமுளி வரை 16 பைபாஸ் ரோடுகள் அமைக்கப்பட்டது. தற்போது வாகன போக்குவரத்து 2010 ல் ஒப்பிடுகையில் 3 மடங்கு உயர்ந்துள்ளது. எனவே தற்போது திண்டுக்கல் – குமுளி வரை நான்கு வழிச்சாலையாக மாற்ற அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதில் 26 சந்திப்புக்கள், 16 பைபாஸ் ரோடுகள் மேம்படுத்தப்பட உள்ளன. மேலும் புதிதாக இரண்டு டோல்கேட்டுகள் ஏற்படுத்தப்பட உள்ளது. இதற்கென 9 ஆயிரம் மரங்கள் வெட்டப்பட உள்ளன. குடிநீர் பகிர்மான குழாய்கள் மாற்றப்பட உள்ளன. மாவட்டத்தில் 28 ஊர்களில் நிலம் கையகப்படுத்தப்பட உள்ளது.
நிலம் கையகப்படுத்தப்பட உள்ள ஊர்கள் :
இந்த விரிவாக்கத்திற்கென உப்புக்கோட்டை, பூதிப்புரம், கெங்குவார்பட்டி, டி.வாடிப்பட்டி, சில்வார்பட்டி, காமாட்சிபுரம், எண்டப்புளி, தாமரைக்குளம், மேல்மங்கலம், வட வீரநாயக்கன்பட்டி, ஊஞ்சாம்பட்டி, உப்பார் பட்டி, கோட்டூர், சீலையம்பட்டி, அல்லிநகரம், வீரபாண்டி, உத்தமபாளையம், கம்பம், சின்னமனூர், கூடலூர் உள்ளிட்ட கிராமங்களில் நிலம் கையகப்படுத்தப்பட உள்ளது.
இக் கிராமங்களில் கையகப்படுத்தப்பட உள்ள நிலங்கள் தொடர்பாக எவ்வித பத்திரப் பதிவுகளும் மேற்கொள்ளக்கூடாது என தேனி, போடி, சின்னமனூர், உத்தமபாளையம், கம்பம் பத்திரப் பதிவு அலுவலகங்களுக்கு சிறப்பு டி.ஆர்.ஓ., ( நில எடுப்பு ), திண்டுக்கல் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
இது குறித்து ஆக 31 ல் இந்திய அரசிதழில் 3 ஏ அறிவிக்கை வெளியிடப்பட்டுள்ளதை சுட்டித் காட்டி உத்தரவிட்டுள்ளார். பத்திரப் பதிவு அலுவலகங்களில் கையகப்படுத்தப்பட உள்ள நிலங்களின் விபரங்கள் அதாவது சர்வே எண், புலம், கிராமம் உள்ளிட்ட விபரங்கள் தகவல் பலகையில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.