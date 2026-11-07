தேனியில் இருந்து பம்பைக்கு நேரடி பஸ்கள்: குமுளி வரை இயக்கும் பஸ்களை நீட்டிக்க வலியுறுத்தல்
தேனியில் இருந்து பம்பைக்கு நேரடி பஸ்கள்: குமுளி வரை இயக்கும் பஸ்களை நீட்டிக்க வலியுறுத்தல்
UPDATED : நவ 05, 2026 01:25 AM
ADDED : நவ 04, 2026 04:26 PM
தேனி: தேனி மாவட்டத்தில் இருந்து பம்பைக்கு நேரடியாக பஸ் இயக்க சபரிமலை செல்லும் ஐயப்ப பக்தர்கள் வலியுறுத்துகின்றனர். புதிய சேவை வழங்க முடியாவிட்டால் கேரள அரசு சார்பில் பம்பையில் இருந்து குமுளி வரை இயக்கப்படும் பஸ்களில் சிலவற்றை தேனி வரை இயக்க மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
தேனி மாவட்டத்தில் இருந்து சுமார் 180 கி.மீ., துாரத்தில் சபரிமலை உள்ளது. சபரிமலையில் மண்டல பூஜை, மகரவிளக்கு கால பூஜைகளுக்காக நவ., முதல் ஜன., வரை கோயில் நடை திறந்திருக்கும். இந்த மாதங்களில் அதிக அளவிலான ஐயப்ப பக்தர்கள் சபரிமலைக்கு செல்கின்றனர். அதிக அளவிலான பக்தர்கள் அரசு பஸ்கள், பொது போக்குவரத்தை பயன்படுத்தி வருகின்றனர்.
தமிழகத்தின் வட மாவட்டங்கள், பிற மாநில பக்தர்களும் தேனி, குமுளி, எருமேலி வழியாக பயணிக்கின்றனர். சபரிமலையில் இருந்து தேனி மாவட்டம் 180 கி.மீ., துாரத்திற்குள் இருந்தாலும் இங்கிருந்து சபரிமலை செல்ல வசதியாக நேரடி பஸ்கள் இல்லை. இதற்காக மதுரை மண்டல போக்குவரத்து கழக அதிகாரிகள் நடவடிக்கைகள் எடுப்பதும் இல்லை. அதே நேரம் நாகர்கோயில், கோவையில் இருந்து அரசு போக்குவரத்து கழக பஸ்கள் இயக்கப்படுகின்றன. சென்னை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இருந்து தேனி வழியாக இயக்கப்படும் விரைவு போக்குவரத்து கழக பஸ்களிலும் டிக்கெட் முழுவதும் முன்பதிவு பஸ் புறப்படும் இடங்களிலேயே முழுமையாகி விடுவதால் தேனி மாவட்ட பக்தர்களுக்கு இடம் கிடைப்பதில்லை. தேனி மாவட்டத்தை சேர்ந்த, பிற மாவட்டங்களில் இருந்து தேனி வரும் பக்தர்கள் குமுளி சென்று அங்கிருந்து கேரள அரசு பஸ்கள் மூலம் சபரிமலை செல்கின்றனர். இதற்கு தீர்வு காண தேனி கர்னல் ஜான் பென்னிகுவிக் பஸ் ஸ்டாண்டில் இருந்து பம்மைக்கு நேரடி பஸ் இயக்க மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
பக்தர்கள் பயனடைவார்கள்உதயகுமார், நிர்வாகி, ஐயப்ப சேவா சமாஜம், போடி.தேனியில் இருந்து பம்பைக்கு நேரடி பஸ் இயக்கினால் ஐயப்ப பக்தர்கள் பயனடைவார்கள். முதியோர்கள், குழந்தைகளை அழைத்து வருபவர்களுக்கு சிரமம் குறையும். குமுளியில் இறங்கி பஸ் மாறுவது, காத்திருப்பது தவிர்க்கப்படும். சென்னையில் இருந்து ரயிலில் வரும் பக்தர்கள் நேரடி பஸ்களை அதிகம் பயன்படுத்துவார்கள். தமிழக அரசு சார்பில் நேரடி பஸ் இயக்க வேண்டும் அல்லது பம்மையில் இருந்து குமுளி வரை இயக்கப்படும் கேரள அரசு பஸ்களை தேனி வரை நீட்டிக்க கேரள அரசிடம் தமிழக அரசு வலியுறுத்த வேண்டும் என்றார்.