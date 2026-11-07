போடிக்கு சிறப்பு ரயில் இயக்காததால் ஏமாற்றம்

UPDATED : நவ 06, 2026 07:41 PM
ADDED : நவ 06, 2026 06:57 PM
தேனி: தீபாவளி பண்டிகைக்காக போடிக்கு சிறப்பு ரயில்கள் அறிவிக்காததால் தேனி மாவட்ட ரயில் பயணிகள் ஏமாற்றம் அடைந்துள்ளனர்.
தேனி மாவட்டத்தை சேர்ந்த பலரும் வேலை, கல்விக்காக சென்னை, பெங்களூருவில் அதிகம் உள்ளனர். இவர்கள் தீபாவளி, பொங்கள் உள்ளிட்ட முக்கிய விழாக்களில் பங்கேற்க மாவட்டத்திற்கு வருகின்றனர். தீபாவளியை முன்னிட்டு தேனி மாவட்டத்திற்கு சிறப்பு ரயில் அறிவிக்கப்படும் அதில் முன்பதிவு செய்யலாம் என பலரும் எதிர்பார்ப்பில் இருந்தனர். ஆனால், சிறப்பு ரயில்கள் அறிவிக்காததால் பலரும் அரசு, தனியார் பஸ்கள் மூலம் வந்து செல்லும் சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது.
பக்தர்களுக்காக ரயில் இயக்க வேண்டும்ரயில் பயணிகள் கூறுகையில், ‘தீபாவளி பண்டிகைக்கு தான் அறிவிக்கவில்லை. அடுத்து வரும் கிறிஸ்துமஸ், புத்தாண்டு, பொங்கல் பண்டிகைகளுக்கு சிறப்பு ரயில்கள் இயக்க வேண்டும். இதனால் தேனி மாவட்டம் மட்டுமின்றி, கேரளாவை சேர்ந்தவர்களும் பயனடைவார்கள். கேரளாவிற்கு சுற்றுலா செல்வபவர்களுக்கு எளிதாக இருக்கும். சபரிமலை பக்தர்கள் வசதிக்காக சிறப்பு ரயில் இயக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்,’ என்றனர்.