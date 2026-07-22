/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/ மாணவர்களுக்கு பேரிடர்மேலாண்மை பயிற்சி
ADDED : ஜூலை 22, 2026 04:24 AM
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தேனி: ஆண்டிபட்டி பாரத் நிகேதன் பொறியியல் கல்லுாரியில் பேரிடர் மேலாண்மை துறை சார்பில் தன்னார்வலர்களுக்கான ஒருவார பேரிடர் மேலாண்மை பயிற்சி வகுப்பு துவங்கியது. கலெக்டர் வைத்திநாதன் துவக்கி வைத்தார்.
பல்வேறு கல்லுாரிகளைச் சேர்ந்த சுமார் 300 பேர் இந்த பயிற்சியில் பங்கேற்றுள்ளனர். அவர்கள் பேரிடர் காலங்களில் எவ்வாறு செயல்பட வேண்டும், தகவல் பரிமாற்றம் உள்ளிட்டவை பற்றி விளக்கப்பட்டது. கலெக்டர் நேர்முக உதவியாளர் (பொது) ராமகிருஷ்ணன், தாசில்தார்கள் செந்தில்குமார், செந்தில் உள்ளிட்டோர் உடனிருந்தனர்.