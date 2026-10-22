/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/மாவட்ட டேபிள் டென்னிஸ் போட்டி
UPDATED : அக் 14, 2026 05:26 PM
ADDED : அக் 14, 2026 05:24 PM
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ஆண்டிபட்டி: பள்ளி மாணவர்களுக்கான மாவட்ட அளவிலான டேபிள் டென்னிஸ் போட்டி ஆண்டிபட்டி பாரத் நிகேதன் பொறியியல் கல்லூரியில் நடந்தது.
தேனி மாவட்டத்திலுள்ள 8 குறு வட்டங்களில் நடந்த போட்டிகளில் வென்று மாவட்ட அளவிலான போட்டிக்கு 60 மாணவர்கள் 60 மாணவிகள் தகுதி பெற்றனர். மாவட்ட அளவில் தகுதி பெற்ற மாணவர்களுக்கு மாநில தகுதிப்போட்டி நடந்தது. போடி திருமலாபுரம் நாடார் மேல்நிலைப்பள்ளி உடற்கல்வி ஆசிரியர் கார்மேக கண்ணன், பெரியகுளம் வி.எம். ஆண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி உடற்கல்வி ஆசிரியர் ஜெயசீலன், வைகை அணை அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி உடற்கல்வி ஆசிரியர் மதுசூதனன் ஆகியோர் நடுவர்களாக இருந்தனர். மாவட்ட அளவில் நடைபெறும் போட்டியில் வெற்றி பெறும் மாணவர்கள் மாநில அளவிலான டேபிள் டென்னிஸ் போட்டியில் பங்கேற்பர்.