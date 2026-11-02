தனிப்பிரிவு போலீசார் மாற்றம் செய்யும் நடவடிக்கையால் கலக்கம்: ஒரே ஸ்டேஷன்களில் பணிசெய்தவர்களை மாற்ற முடிவு
தனிப்பிரிவு போலீசார் மாற்றம் செய்யும் நடவடிக்கையால் கலக்கம்: ஒரே ஸ்டேஷன்களில் பணிசெய்தவர்களை மாற்ற முடிவு
ADDED : நவ 02, 2026 06:56 PM
தேனி: தேனி மாவட்டத்தில் எஸ்.பி., தனிப்பிரிவில் ஒரே ஸ்டேஷனில் நீண்ட காலமாக பணி புரிவோர் மீது குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்து வருவதால் இவர்களை ஸ்டேஷன் பணிகளுக்கு மாற்றவும், புதியவர்களை தனிப்பிரிவு போலீசாராக நியமிக்க நடவடிக்கை எடுக்க கோரிக்கை எழுந்துள்ளது. இதனால் பல ஆண்டுகள் ஒரே பகுதியில் பணி செய்த தனிப்பிரிவு போலீசார் கலக்கம் அடைந்துள்ளனர்.
மாவட்டத்தில் தேனி, போடி, ஆண்டிபட்டி, பெரியகுளம், உத்தமபாளையம் என 5 சப் டிவிஷன்கள் உள்ளன. இதில் தேனி, பெரியகுளத்தில் தலா 5 , ஆண்டிபட்டி, உத்தமபாளையத்தில் தலா 9 போடியில் 8 போலீஸ் ஸ்டேஷன்கள் உள்ளன. சப் டிவிஷன்களுக்கு தலா ஒரு மகளிர் போலீஸ் ஸ்டேஷன் அமைந்துள்ளன. இந்நிலையில் மாவட்டத்தில் சட்டம், ஒழுங்கு போலீஸ் ஸ்டேஷ்களுக்கு கீழ் ஒன்று அல்லது 2 தனிப்பிரிவு போலீஸ் போலீசார் பணியில் உள்ளனர். இவர்கள் மாவட்டத்தில் நடக்கும் நிகழ்வுகளை எஸ்.பி., கவனத்திற்கு நேரடியாக விரைவாக கொண்டு வருதல், போலீஸ் ஸ்டேஷன்களில் உள்ள இன்ஸ்பெக்டர், முதல் போலீஸ்காரர்கள் வரை அனைவரின் செயல்பாடுகளை கண்காணித்து எஸ்.பி., இன்ஸ்பெக்டருக்கு தகவல் கொடுக்க வேண்டும். தங்கள் எல்லைக்குட்பட்ட பகுதிகளில் சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்னை, கொலை, திருட்டு,போராட்டம் உள்ளிட்ட சம்பவங்கள், அவற்றில் ஈடுபடுவர்களின் பின்னணி குறித்து ஆராய்ந்து தகவல் அளிப்பது இவர்களின் முக்கிய பணியாகும். தனிப்பிரிவில் தற்போது எஸ்.எஸ்.ஐ.,க்கள், ஏட்டுகள் நிலையில் 45 பேர் உள்ளனர்.
மணல் கடத்தல்காரர்களுடன் கைகோர்ப்பு
போலீஸ் ஸ்டேஷன்களில் தனிப்பிரிவில் நியமிக்கப்பட்டவர்கள் பலரும் பல ஆண்டுகளாக ஒரே ஸ்டேஷனில் பணி செய்கின்றனர். இதனால் ஸ்டேஷன் போலீசாருடன் இணக்கம் அதிகரித்தது குற்றச்சம்ப தகவல் உரிய நேரத்தில் எஸ்.பி., கவனத்திற்கு கூறுவதில் தாமதம் ஆகிறது. பாலியல் வழக்குகள், நிலம், சொத்து பிரச்னைகளில் ஜாதி பாகுபாடுடன் சிலர் செயல்படுகின்றனர். கடமலைக்குண்டு, கண்டமனுார், தென்கரை, கொடுவிலார்பட்டி, க.விலக்கு, ஆண்டிபட்டி பகுதிகளில் மணல் கடத்தல் அதிகம் நடக்கின்றன. ஆனால் இந்த வழக்குப்பதியும் போது பறிமுதல் ஆகும் டிராக்டர், லாரி உரிமையாளர், டிரைவர்கள் பெயர்களை சேர்ப்பது இல்லை. இதில் தனிப்பிரிவின் தலையீடு உள்ளதாக கனிமவளத் துறையினர் குற்றம் சாட்டுகின்றனர். இதுபோன்று பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகள் சில தனிப்பிரிவு போலீசார் மீது தொடர்ந்து எழுகிறது. எனவே மாவட்டத்தில் பல ஆண்டுகளாக ஒரே இடத்தில் பணி செய்பவர்கள், குற்றச்சாட்டுக்கு ஆளானவர்களை மாற்ற வேண்டும் என கோரிக்கை எழுந்துள்ளது. இப் பிரிவில் குற்றச்சாட்டிற்கு உள்ளவர்களை ஸ்டேஷன் பணிக்கு மாற்றி விட்டு இவர்களுக்கு மாற்றாக புதியவர்களை தனிப்பிரிவு போலீசாராக நியமிக்க வேண்டும்.
விரைவில் மாற்றம்:
இதுபற்றி எஸ்.பி., பிரவீன் கவுதம் கூறுகையில், ‘தனிப்பிரிவு போலீசாரை தொடர்ந்து கண்காணித்து வருகிறோம். சிலர் சிறப்பாக பணி செய்கின்றனர். வெகுசிலர் மீது குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்துள்ளன. பல ஆண்டுகள் ஒரே இடத்தில் பணி செய்பவர்க பட்டியல் தயாரிக்கப்படுகிறது. விரைவில் மாற்றம் செய்யப்படுவார்கள்,’ என்றார்.