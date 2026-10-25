போடி ரயில்வே ஸ்டேஷனில் கோட்ட மேலாளர் ஆய்வு

UPDATED : அக் 24, 2026 11:15 PM
ADDED : அக் 24, 2026 07:26 PM
போடி: போடி ரயில்வே ஸ்டேஷனில் ரயில் ஓட்டுநர், போலீசார் தங்கும் அறைகட்டடம் கட்டுவதற்கான கட்டுமான பணிகள், கார் பார்க்கிங் குறித்து மதுரை ரயில்வே கோட்ட மேலாளர் ஓம் பிரகாஷ் மீனா ஆய்வு செய்தார்.
மதுரை - போடி மின்சார ரயில் ஒன்றரை ஆண்டுகளுக்கு முன் இயங்க துவங்கியது. இன்று (அக்.,24) மதுரையில் இருந்து இன்ஸ்பெக்சன் கார் ரயில் மூலம் உசிலம்பட்டி, ஆண்டிபட்டி, தேனி, போடி ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு மதுரை ரயில்வே கோட்ட மேலாளர் ஓம் பிரகாஷ் மீனா ஆய்வு செய்தார்.
இத்தடத்தில் உள்ள ரயில்வே ட்ராக், உசிலம்பட்டி ரயில்வே ஸ்டேஷனை ஒட்டி ரயில்வேக்கு சொந்தமான இடம், ஆக்கிரமிப்புகள் குறித்து ஆய்வு செய்தார். ஆண்டிபட்டி ரயில்வே ஸ்டேஷனில் பொறியியல்துறை அறை, தேனியில் ரயில்வே ஸ்டேஷன், போடி ரயில்வே ஸ்டேஷனில் ரயில் ஓட்டுநர், போலீசார் தங்கும் அறைகள் கட்டுமான பணிகள், கார் பார்க்கிங், பிளாட்பாரத்தில் அமைக்கப் பட்ட குடிநீர் வினியோகம் குறித்து ஆய்வு செய்தார்.
போடி ஸ்டேஷனில் மாற்றுத் திறனாளிகள் ஏறி இறங்கும் வகையில் சாய்வு தளம், வாரத்தில் இரண்டு நாள் தாம்பரம் - போடி இயக்கப்படும் சிறப்பு ரயிலை நிரந்தரமாக இயக்க வேண்டும் என கார்டமம் சிட்டி ரயில் பயனாளர்கள் சங்கம் சார்பில் ரயில்வே கோட்ட மேலாளரிடம் மனு கொடுத்தனர்.